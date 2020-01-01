У Рівному посеред ночі пошкодили 9 автівок. ФОТО





Про це



Слідчо-оперативна група встановила, що усі транспортні засоби були припарковані у дворі багатоповерхівок на вулиці Ювілейній.



Правоохоронці вилучили відео із камер спостереження. Проаналізувавши записи, стало відомо, що уночі двоє невідомих парубків руками та ногами нанесли удари по дев’ятьох автомобілях, у результаті чого на яких утворилася вм’ятини. Крім того, правоохоронці із місця події вилучили слідову інформацію та встановлюють особи зловмисників.



За фактом хуліганства, вчиненого групою осіб, слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі строком до чотирьох років.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 28 червня, впродовж двох годин до поліції звернулося дев’ятеро рівнян, що невідома особа пошкодила їхні автомобілі.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Рівненської області.Слідчо-оперативна група встановила, що усі транспортні засоби були припарковані у дворі багатоповерхівок на вулиці Ювілейній.Правоохоронці вилучили відео із камер спостереження. Проаналізувавши записи, стало відомо, що уночі двоє невідомих парубків руками та ногами нанесли удари по дев’ятьох автомобілях, у результаті чого на яких утворилася вм’ятини. Крім того, правоохоронці із місця події вилучили слідову інформацію та встановлюють особи зловмисників.За фактом хуліганства, вчиненого групою осіб, слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі строком до чотирьох років.

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