Депутати Ковельської міськради готують звернення до Зеленського та уряду через закриття виховної колонії
Сьогодні, 12:00
Ковельську виховну колонію для неповнолітніхМіністерство юстиції України планує закрити.
Про це Суспільному розповів її начальник Іван Абрамчук.
Зі слів керівника колонії, закриття призведе до порушень законодавства. Нині у виховному закладі 30 неповнолітніх. Востаннє засуджених сюди етапували ще в березні.
"Засуджені по одній кримінальній справі не можуть бути в одній установі. За нашими даними у слідчих ізоляторах зараз перебувають близько 140 неповнолітніх, які під слідством, або чекають вироку суду", - каже Іван Абрамчук.
У Ковельській міській раді не погоджуються з рішенням Мін'юсту ліквідувати заклад для неповнолітніх злочинців. Нині міські обранці громади готують звернення до президента і Кабміну, щоб залишити колонію.
"Кабінет міністрів хоче закрити колонію консервуючи її, а потім повністю ліквідувати. Це ж наш платних податків – 6 мільйонів гривень вони сплачують до місцевих бюджетів", - розповів голова постійної депутатської комісії з питань дотримання прав людини Ковельської міськради Андрій Мілінчук.
Нагадаємо, у колонії неповнолітні отримують середню освіту. На базі закладу діє професійно-технічне навчання за 6 спеціальностями.
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Про це Суспільному розповів її начальник Іван Абрамчук.
Зі слів керівника колонії, закриття призведе до порушень законодавства. Нині у виховному закладі 30 неповнолітніх. Востаннє засуджених сюди етапували ще в березні.
"Засуджені по одній кримінальній справі не можуть бути в одній установі. За нашими даними у слідчих ізоляторах зараз перебувають близько 140 неповнолітніх, які під слідством, або чекають вироку суду", - каже Іван Абрамчук.
У Ковельській міській раді не погоджуються з рішенням Мін'юсту ліквідувати заклад для неповнолітніх злочинців. Нині міські обранці громади готують звернення до президента і Кабміну, щоб залишити колонію.
"Кабінет міністрів хоче закрити колонію консервуючи її, а потім повністю ліквідувати. Це ж наш платних податків – 6 мільйонів гривень вони сплачують до місцевих бюджетів", - розповів голова постійної депутатської комісії з питань дотримання прав людини Ковельської міськради Андрій Мілінчук.
Нагадаємо, у колонії неповнолітні отримують середню освіту. На базі закладу діє професійно-технічне навчання за 6 спеціальностями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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