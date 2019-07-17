Депутати Ковельської міськради готують звернення до Зеленського та уряду через закриття виховної колонії





Про це Іван Абрамчук.



Зі слів керівника колонії, закриття призведе до порушень законодавства. Нині у виховному закладі 30 неповнолітніх. Востаннє засуджених сюди етапували ще в березні.



"Засуджені по одній кримінальній справі не можуть бути в одній установі. За нашими даними у слідчих ізоляторах зараз перебувають близько 140 неповнолітніх, які під слідством, або чекають вироку суду", - каже Іван Абрамчук.



У Ковельській міській раді не погоджуються з рішенням Мін'юсту ліквідувати заклад для неповнолітніх злочинців. Нині міські обранці громади готують звернення до президента і Кабміну, щоб залишити колонію.



"Кабінет міністрів хоче закрити колонію консервуючи її, а потім повністю ліквідувати. Це ж наш платних податків – 6 мільйонів гривень вони сплачують до місцевих бюджетів", - розповів голова постійної депутатської комісії з питань дотримання прав людини Ковельської міськради Андрій Мілінчук.



Нагадаємо, у колонії неповнолітні отримують середню освіту. На базі закладу діє професійно-технічне навчання за 6 спеціальностями.

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