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Депутати Ковельської міськради готують звернення до Зеленського та уряду через закриття виховної колонії

Депутати Ковельської міськради готують звернення до Зеленського та уряду через закриття виховної колонії
Ковельську виховну колонію для неповнолітніхМіністерство юстиції України планує закрити.

Про це Суспільному розповів її начальник Іван Абрамчук.

Зі слів керівника колонії, закриття призведе до порушень законодавства. Нині у виховному закладі 30 неповнолітніх. Востаннє засуджених сюди етапували ще в березні.

"Засуджені по одній кримінальній справі не можуть бути в одній установі. За нашими даними у слідчих ізоляторах зараз перебувають близько 140 неповнолітніх, які під слідством, або чекають вироку суду", - каже Іван Абрамчук.

У Ковельській міській раді не погоджуються з рішенням Мін'юсту ліквідувати заклад для неповнолітніх злочинців. Нині міські обранці громади готують звернення до президента і Кабміну, щоб залишити колонію.

"Кабінет міністрів хоче закрити колонію консервуючи її, а потім повністю ліквідувати. Це ж наш платних податків – 6 мільйонів гривень вони сплачують до місцевих бюджетів", - розповів голова постійної депутатської комісії з питань дотримання прав людини Ковельської міськради Андрій Мілінчук.

Нагадаємо, у колонії неповнолітні отримують середню освіту. На базі закладу діє професійно-технічне навчання за 6 спеціальностями.

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Теги: Ковель, виховна колонія, закриття, звернення
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