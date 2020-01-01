На Рівненщині під час катання на човні травмувалися двоє лучан, серед яких – підліток. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 14:27
У селі Нетреба Володимирецького району під час поїздки на моторному човні травмувалося двоє лучан. Вони наткнулися на трос, який був натягнений над річкою.
"Травмувалося двоє мешканців міста Луцьк. З їх слів, вони каталися на катері і зачепилися за трос", - повідомили "Конкуренту" у поліції Рівненської області.
За інформацією видання "Радіо-Трек", пасажири човна не помітили трос, натягнутий через річку Горинь. За попередньою інформацією, потерпілих каретою швидкої забрали до Сарненської райлікарні. У 62-річного чоловіка медики діагностували струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму, а також рану на чолі та ногах. Також постраждав й 15-річний хлопець, у нього також рана на чолі.
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"Травмувалося двоє мешканців міста Луцьк. З їх слів, вони каталися на катері і зачепилися за трос", - повідомили "Конкуренту" у поліції Рівненської області.
За інформацією видання "Радіо-Трек", пасажири човна не помітили трос, натягнутий через річку Горинь. За попередньою інформацією, потерпілих каретою швидкої забрали до Сарненської райлікарні. У 62-річного чоловіка медики діагностували струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму, а також рану на чолі та ногах. Також постраждав й 15-річний хлопець, у нього також рана на чолі.
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