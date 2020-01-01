Заслужений працівник культури з Волині відзначив 90-річчя. ФОТО
Сьогодні, 18:15
27 червня 90-річний ювілей відзначив мешканець села Княгининок, учасник УПА, громадський діяч, педагог, заслужений працівник культури України Ростислав Григорович Кушнірук.
Про це повідомили на сторінці Княгининівської громади у facebook.
Привітати ювіляра із поважною датою завітали секретар Княгининівської сільської ради Віта Ковальчук та заступник сільського голови Юрій Рудь.
Вони вітали довгожителя квітами, подарунками та бажали йому міцного здоров’я, благополуччя, родинного затишку та тепла, Божого благословення, життєвого оптимізму, бадьорості духу та довгих років життя в такому ж оптимістичному настрої.
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Про це повідомили на сторінці Княгининівської громади у facebook.
Привітати ювіляра із поважною датою завітали секретар Княгининівської сільської ради Віта Ковальчук та заступник сільського голови Юрій Рудь.
Вони вітали довгожителя квітами, подарунками та бажали йому міцного здоров’я, благополуччя, родинного затишку та тепла, Божого благословення, життєвого оптимізму, бадьорості духу та довгих років життя в такому ж оптимістичному настрої.
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