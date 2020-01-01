Заслужений працівник культури з Волині відзначив 90-річчя. ФОТО

Ростислав Григорович Кушнірук.



Про це



Привітати ювіляра із поважною датою завітали секретар Княгининівської сільської ради Віта Ковальчук та заступник сільського голови Юрій Рудь.



Вони вітали довгожителя квітами, подарунками та бажали йому міцного здоров’я, благополуччя, родинного затишку та тепла, Божого благословення, життєвого оптимізму, бадьорості духу та довгих років життя в такому ж оптимістичному настрої.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27 червня 90-річний ювілей відзначив мешканець села Княгининок, учасник УПА, громадський діяч, педагог, заслужений працівник культури УкраїниПро це повідомили на сторінці Княгининівської громади у facebook.Привітати ювіляра із поважною датою завітали секретар Княгининівської сільської радита заступник сільського головиВони вітали довгожителя квітами, подарунками та бажали йому міцного здоров’я, благополуччя, родинного затишку та тепла, Божого благословення, життєвого оптимізму, бадьорості духу та довгих років життя в такому ж оптимістичному настрої.

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