вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Попередили про можливе підтоплення обійсть у двох районах Волині

Попередили про можливе підтоплення обійсть у двох районах Волині
Через сильні дощі у двох районах Волині прогнозують підвищення рівня води у водоймах.

Про це йдеться на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

У зв'язку з дощами 30 червня - 2 липня на рiчках басейну Прип'ятi очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0.1- 0.5м над рiвнями на 8 год 29 червня.

За даними УкрГідрометцентра, можливе досягнення вiдмiтки затоплення присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах річки Прип'ять у Ратнiвському районі та річки Вижiвка у Старовижiвському районі Волинської областi.

Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: підвіщення рівня води, Волинь, попередження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Попередили про можливе підтоплення обійсть у двох районах Волині
Сьогодні, 15:00
На Рівненщині під час катання на човні травмувалися двоє лучан, серед яких – підліток. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 14:27
Лікар з Волині, який поборов коронавірус, розповів про умови роботи медиків та чому обурений подякою першої леді
Сьогодні, 13:40
На кордоні з Угорщиною повніcтю відновили роботу 4 пункти пропуску
Сьогодні, 13:05
На одній із вулиць Луцька – нова схема руху транспорту
Сьогодні, 12:37
Схожі новини
На Волині оголосили найвищий клас пожежної небезпеки На Волині оголосили найвищий клас пожежної небезпеки
13 квітень, 13:32
На Волинь суне циклон: прогнозують сніг, сильний вітер і ожеледицю На Волинь суне циклон: прогнозують сніг, сильний вітер і ожеледицю
04 лютий, 11:16
Волинян попереджають про суттєве погіршення погодних умов Волинян попереджають про суттєве погіршення погодних умов
28 січень, 16:35
Туман на дорозі: волинян попереджають про погіршення погодних умов Туман на дорозі: волинян попереджають про погіршення погодних умов
19 грудень, 2019, 13:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Попередили про можливе підтоплення обійсть у двох районах Волині
Сьогодні, 15:00
 0
На Рівненщині під час катання на човні травмувалися двоє лучан, серед яких – підліток. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 14:27
 0
Лікар з Волині, який поборов коронавірус, розповів про умови роботи медиків та чому обурений подякою першої леді
Сьогодні, 13:40
 0
На кордоні з Угорщиною повніcтю відновили роботу 4 пункти пропуску
Сьогодні, 13:05
 0
На одній із вулиць Луцька – нова схема руху транспорту
Сьогодні, 12:37
 0
Медіа
відео
1/8