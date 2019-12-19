Попередили про можливе підтоплення обійсть у двох районах Волині
Сьогодні, 15:00
Через сильні дощі у двох районах Волині прогнозують підвищення рівня води у водоймах.
Про це йдеться на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
У зв'язку з дощами 30 червня - 2 липня на рiчках басейну Прип'ятi очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0.1- 0.5м над рiвнями на 8 год 29 червня.
За даними УкрГідрометцентра, можливе досягнення вiдмiтки затоплення присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах річки Прип'ять у Ратнiвському районі та річки Вижiвка у Старовижiвському районі Волинської областi.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це йдеться на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
У зв'язку з дощами 30 червня - 2 липня на рiчках басейну Прип'ятi очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0.1- 0.5м над рiвнями на 8 год 29 червня.
За даними УкрГідрометцентра, можливе досягнення вiдмiтки затоплення присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах річки Прип'ять у Ратнiвському районі та річки Вижiвка у Старовижiвському районі Волинської областi.
Головне фото - ілюстративне.
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