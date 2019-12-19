Попередили про можливе підтоплення обійсть у двох районах Волині





Про це йдеться на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій України.



У зв'язку з дощами 30 червня - 2 липня на рiчках басейну Прип'ятi очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0.1- 0.5м над рiвнями на 8 год 29 червня.



За даними УкрГідрометцентра, можливе досягнення вiдмiтки затоплення присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах річки Прип'ять у Ратнiвському районі та річки Вижiвка у Старовижiвському районі Волинської областi.



Головне фото - ілюстративне.

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