Хто має право безкоштовно робити тест на коронавірус





Про це стало відомо під час брифінгу НСЗУ 29 червня,



Право на безоплатний тест мають:



– особи, які мають симптоми коронавірусної хвороби – їх тестують одразу при підозрі;



– пацієнти з пневмонією – теж якомога швидше;



– особи, які контактували з хворими на COVID-19, повинні пройти тест на 14 добу після контакту;



– пацієнти, які потребують планової госпіталізації або операції – безпосередньо перед ними. Госпіталізація пацієнта здійснюється за умови негативного результату тесту на COVID-19, отриманого методом IФА, а якщо пацієнт має імуносупресивний стан, – методом ПЛР. У випадку позитивної реакції при тестуванні за методом IФА, пацієнт має обов’язково пройти ще одне тестування методом ПЛР. Рішення про госпіталізацію приймають, якщо тест негативний.

медики та інші працівники закладів, які надають допомогу пацієнтам із COVID-19 чи доглядають за ними – раз на 14 днів;



– працівники лабораторій, які обробляють зразки з дихальних шляхів, отримані від хворих на COVID-19, та працівники патологоанатомічних, судово-медичних бюро, які беруть участь у розтині тіл померлих – також раз на два тижні;



– працівники Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби, інші медичні та фармацевтичні працівники – раз на 30 днів.



Зазначимо, що у всіх випадках йдеться не про експрес-тести, а лише про лабораторне тестування – ПЛР або ІФА, залежно від ситуації.



Для того, щоб пройти тестування безоплатно, потрібно мати направлення або від сімейного лікаря, або від лікуючого лікаря, який направляє пацієнта на госпіталізацію чи операцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні не передбачене масове безоплатне тестування на COVID-19. Державним коштом тест роблять лише певним категоріям людей та у визначених випадках.Про це стало відомо під час брифінгу НСЗУ 29 червня, пише "Район. Медицина".Право на безоплатний тест мають:– особи, які мають симптоми коронавірусної хвороби – їх тестують одразу при підозрі;– пацієнти з пневмонією – теж якомога швидше;– особи, які контактували з хворими на COVID-19, повинні пройти тест на 14 добу після контакту;– пацієнти, які потребують планової госпіталізації або операції – безпосередньо перед ними. Госпіталізація пацієнта здійснюється за умови негативного результату тесту на COVID-19, отриманого методом IФА, а якщо пацієнт має імуносупресивний стан, – методом ПЛР. У випадку позитивної реакції при тестуванні за методом IФА, пацієнт має обов’язково пройти ще одне тестування методом ПЛР. Рішення про госпіталізацію приймають, якщо тест негативний.медики та інші працівники закладів, які надають допомогу пацієнтам із COVID-19 чи доглядають за ними – раз на 14 днів;– працівники лабораторій, які обробляють зразки з дихальних шляхів, отримані від хворих на COVID-19, та працівники патологоанатомічних, судово-медичних бюро, які беруть участь у розтині тіл померлих – також раз на два тижні;– працівники Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби, інші медичні та фармацевтичні працівники – раз на 30 днів.Зазначимо, що у всіх випадках йдеться не про експрес-тести, а лише про лабораторне тестування – ПЛР або ІФА, залежно від ситуації.Для того, щоб пройти тестування безоплатно, потрібно мати направлення або від сімейного лікаря, або від лікуючого лікаря, який направляє пацієнта на госпіталізацію чи операцію.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію