У Луцьку завтра, 30 червня, на десятьох вулицях не буде світла





Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.



Електропостачання буде припинене за такими адресами:



10:00-17:00 - вул. Мамсурова 1-7, 2-8



09:00-17:00 - вул. Зарічна, вул. Нижній Проїзд, вул. Новочерчицька, вул. Милушська, вул. Нижня, вул. Тиха, провулок Тихий, вул. Вереснева, вул. Поліська, вул. Зарічна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 30 червня, на декількох вулицях Луцька не буде електроенергії.Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.Електропостачання буде припинене за такими адресами:10:00-17:00 - вул. Мамсурова 1-7, 2-809:00-17:00 - вул. Зарічна, вул. Нижній Проїзд, вул. Новочерчицька, вул. Милушська, вул. Нижня, вул. Тиха, провулок Тихий, вул. Вереснева, вул. Поліська, вул. Зарічна.

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