У Луцьку завтра, 30 червня, на десятьох вулицях не буде світла
Сьогодні, 18:50
У вівторок, 30 червня, на декількох вулицях Луцька не буде електроенергії.
Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.
Електропостачання буде припинене за такими адресами:
10:00-17:00 - вул. Мамсурова 1-7, 2-8
09:00-17:00 - вул. Зарічна, вул. Нижній Проїзд, вул. Новочерчицька, вул. Милушська, вул. Нижня, вул. Тиха, провулок Тихий, вул. Вереснева, вул. Поліська, вул. Зарічна.
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Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.
Електропостачання буде припинене за такими адресами:
10:00-17:00 - вул. Мамсурова 1-7, 2-8
09:00-17:00 - вул. Зарічна, вул. Нижній Проїзд, вул. Новочерчицька, вул. Милушська, вул. Нижня, вул. Тиха, провулок Тихий, вул. Вереснева, вул. Поліська, вул. Зарічна.
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