вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку завтра, 30 червня, на десятьох вулицях не буде світла

У Луцьку завтра, 30 червня, на десятьох вулицях не буде світла
У вівторок, 30 червня, на декількох вулицях Луцька не буде електроенергії.

Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.

Електропостачання буде припинене за такими адресами:

10:00-17:00 - вул. Мамсурова 1-7, 2-8

09:00-17:00 - вул. Зарічна, вул. Нижній Проїзд, вул. Новочерчицька, вул. Милушська, вул. Нижня, вул. Тиха, провулок Тихий, вул. Вереснева, вул. Поліська, вул. Зарічна.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: світло, Луцьк, відключення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хто має право безкоштовно робити тест на коронавірус
Сьогодні, 19:22
У Луцьку завтра, 30 червня, на десятьох вулицях не буде світла
Сьогодні, 18:50
Заслужений працівник культури з Волині відзначив 90-річчя. ФОТО
Сьогодні, 18:15
Карантинний експеримент: луцьке подружжя провело без їжі 12 днів. ВІДЕО
Сьогодні, 17:45
Біля польського Генконсульства у Луцьку зіткнулися два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 17:40
Схожі новини
Де на Волині не буде світла 25 червня Де на Волині не буде світла 25 червня
24 червень, 19:00
Де на Волині не буде світла 24 червня: перелік адрес Де на Волині не буде світла 24 червня: перелік адрес
23 червень, 19:00
Де на Волині не буде світла 19 червня Де на Волині не буде світла 19 червня
18 червень, 19:00
Де на Волині не буде світла 11 червня: перелік адрес Де на Волині не буде світла 11 червня: перелік адрес
10 червень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хто має право безкоштовно робити тест на коронавірус
Сьогодні, 19:22
 0
У Луцьку завтра, 30 червня, на десятьох вулицях не буде світла
Сьогодні, 18:50
 0
Заслужений працівник культури з Волині відзначив 90-річчя. ФОТО
Сьогодні, 18:15
 0
Карантинний експеримент: луцьке подружжя провело без їжі 12 днів. ВІДЕО
Сьогодні, 17:45
 0
Біля польського Генконсульства у Луцьку зіткнулися два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 17:40
 0
Медіа
відео
1/8