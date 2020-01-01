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На озері біля Шацька знайшли пів кілометра браконьєрських сіток

На озері біля Шацька знайшли пів кілометра браконьєрських сіток
На озері Люцимер, що поблизу селища Шацьк, на території Шацького національного природного парку виявили безгосподарське майно.

Про це повідомляє пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.

З водойми вилучили шість сіток, загальною довжиною 500 метрів. У сітках знаходилася риба: 2 ляща та 2 карася сріблястого. Оскільки риба знаходилися у живому стані, її випустили назад у водойму. Попередили збитків на суму 662 грн.

Нагадують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.

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Теги: Шацький нацпарк, браконьєрські сітки, патруль
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