На озері біля Шацька знайшли пів кілометра браконьєрських сіток
Сьогодні, 15:38
На озері Люцимер, що поблизу селища Шацьк, на території Шацького національного природного парку виявили безгосподарське майно.
Про це повідомляє пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.
З водойми вилучили шість сіток, загальною довжиною 500 метрів. У сітках знаходилася риба: 2 ляща та 2 карася сріблястого. Оскільки риба знаходилися у живому стані, її випустили назад у водойму. Попередили збитків на суму 662 грн.
Нагадують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.
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Про це повідомляє пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.
З водойми вилучили шість сіток, загальною довжиною 500 метрів. У сітках знаходилася риба: 2 ляща та 2 карася сріблястого. Оскільки риба знаходилися у живому стані, її випустили назад у водойму. Попередили збитків на суму 662 грн.
Нагадують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.
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