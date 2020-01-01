На озері біля Шацька знайшли пів кілометра браконьєрських сіток





Про це



З водойми вилучили шість сіток, загальною довжиною 500 метрів. У сітках знаходилася риба: 2 ляща та 2 карася сріблястого. Оскільки риба знаходилися у живому стані, її випустили назад у водойму. Попередили збитків на суму 662 грн.



Нагадують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На озері Люцимер, що поблизу селища Шацьк, на території Шацького національного природного парку виявили безгосподарське майно.Про це повідомляє пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.З водойми вилучили шість сіток, загальною довжиною 500 метрів. У сітках знаходилася риба: 2 ляща та 2 карася сріблястого. Оскільки риба знаходилися у живому стані, її випустили назад у водойму. Попередили збитків на суму 662 грн.Нагадують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»:Про порушення Правил рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.

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