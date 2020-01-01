Біля польського Генконсульства у Луцьку зіткнулися два автомобілі. ФОТО





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Зіткнулися два легкових автомобілі сьогодні, 29 червня, по обіді біля Генерального Консульства Республiки Польща.



На місці працювала патрульна поліція.





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