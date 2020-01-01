Біля польського Генконсульства у Луцьку зіткнулися два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 17:40
У Луцьку перед перехрестям Карпенка-Карого-Дубнівська трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох авто.
Фотографії “Конкуренту” надіслав очевидець.
Зіткнулися два легкових автомобілі сьогодні, 29 червня, по обіді біля Генерального Консульства Республiки Польща.
На місці працювала патрульна поліція.
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Фотографії “Конкуренту” надіслав очевидець.
Зіткнулися два легкових автомобілі сьогодні, 29 червня, по обіді біля Генерального Консульства Республiки Польща.
На місці працювала патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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