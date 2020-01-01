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Біля польського Генконсульства у Луцьку зіткнулися два автомобілі. ФОТО

Біля польського Генконсульства у Луцьку зіткнулися два автомобілі. ФОТО
У Луцьку перед перехрестям Карпенка-Карого-Дубнівська трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох авто.

Фотографії “Конкуренту” надіслав очевидець.

Зіткнулися два легкових автомобілі сьогодні, 29 червня, по обіді біля Генерального Консульства Республiки Польща.

На місці працювала патрульна поліція.

Біля польського Генконсульства у Луцьку зіткнулися два автомобілі. ФОТО
Біля польського Генконсульства у Луцьку зіткнулися два автомобілі. ФОТО

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Теги: Луцьк, аварія, польське консульство
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