Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 30 червня
Сьогодні, 20:00
У Волинський області завтра, 30 червня, очікується мінлива хмарність. Вночі та вранці значний дощ, гроза, місцями град. Вдень без істотних опадів.
Про це інформує Волинський гідрометцентр.
Вітер західний, 7-12 м/с, вночі та вранці місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-18º, вдень 21-26º.
У Луцьку 30 червня прогнозують також мінливу хмарність. Вночі та вранці значний дощ, гроза. Вдень без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18º, вдень 24-26º.
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Про це інформує Волинський гідрометцентр.
Вітер західний, 7-12 м/с, вночі та вранці місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-18º, вдень 21-26º.
У Луцьку 30 червня прогнозують також мінливу хмарність. Вночі та вранці значний дощ, гроза. Вдень без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18º, вдень 24-26º.
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