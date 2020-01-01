Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 30 червня





Про це



Вітер західний, 7-12 м/с, вночі та вранці місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-18º, вдень 21-26º.



У Луцьку 30 червня прогнозують також мінливу хмарність. Вночі та вранці значний дощ, гроза. Вдень без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18º, вдень 24-26º.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинський області завтра, 30 червня, очікується мінлива хмарність. Вночі та вранці значний дощ, гроза, місцями град. Вдень без істотних опадів.Про це інформує Волинський гідрометцентр.Вітер західний, 7-12 м/с, вночі та вранці місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-18º, вдень 21-26º.У Луцьку 30 червня прогнозують також мінливу хмарність. Вночі та вранці значний дощ, гроза. Вдень без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18º, вдень 24-26º.

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