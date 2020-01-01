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Через аварію дорогою зі Світязю утворився затор на декілька кілометрів. ФОТО

Через аварію дорогою зі Світязю утворився затор на декілька кілометрів. ФОТО
Поблизу села Куснища Любомльського району сталась аварія, в результаті якої зіткнулись два кросовери та універсал. На відрізку дороги з Шацька до Любомля утворився кількакілометровий затор.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Попередньо відомо, що через недотримання безпечної дистанції та швидкості руху Toyota втаранила Renault, а в Toyota в’їхав водій на Kia. В результаті аварії та великої завантаженості траси смуга руху з Шацька на Любомль майже заблокована, утворився затор на декілька кілометрів.

Як свідчать дані Google Maps, смуга майже стоїть від Згоран до самих Куснищ.

Через аварію дорогою зі Світязю утворився затор на декілька кілометрів. ФОТО
Через аварію дорогою зі Світязю утворився затор на декілька кілометрів. ФОТО
Через аварію дорогою зі Світязю утворився затор на декілька кілометрів. ФОТО
Через аварію дорогою зі Світязю утворився затор на декілька кілометрів. ФОТО
Через аварію дорогою зі Світязю утворився затор на декілька кілометрів. ФОТО
Через аварію дорогою зі Світязю утворився затор на декілька кілометрів. ФОТО

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Теги: потрійна аварія, Шацьк
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