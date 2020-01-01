Через аварію дорогою зі Світязю утворився затор на декілька кілометрів. ФОТО





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Попередньо відомо, що через недотримання безпечної дистанції та швидкості руху Toyota втаранила Renault, а в Toyota в’їхав водій на Kia. В результаті аварії та великої завантаженості траси смуга руху з Шацька на Любомль майже заблокована, утворився затор на декілька кілометрів.



Як свідчать дані Google Maps, смуга майже стоїть від Згоран до самих Куснищ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Куснища Любомльського району сталась аварія, в результаті якої зіткнулись два кросовери та універсал. На відрізку дороги з Шацька до Любомля утворився кількакілометровий затор.Про це повідомили очевидці.Попередньо відомо, що через недотримання безпечної дистанції та швидкості руху Toyota втаранила Renault, а в Toyota в’їхав водій на Kia. В результаті аварії та великої завантаженості траси смуга руху з Шацька на Любомль майже заблокована, утворився затор на декілька кілометрів.Як свідчать дані Google Maps, смуга майже стоїть від Згоран до самих Куснищ.

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