Карантинний експеримент: луцьке подружжя провело без їжі 12 днів. ВІДЕО

Відмовитися від їжі під час карантину вирішила сім’яіз Луцька. Сімейна пара провела 12 днів без харчування.тарозповіли, чому вирішили пити лише воду.Зі слів подружжя, голодування – найкращий варіант позбутися стресів і хвороб та зекономити сімейний бюджет.Кажуть: результатом задоволені, але повторювати їхній досвід без підготовки не радять."Я подумав, що роботи немає через карантин, шалена економія на грошах, класна математика, подумав я і почали", - каже чоловік. Андрій Шворак працює масажистом, Олена – актриса Облмуздрамтеатру. Для жінки це голодування – п’ята спроба."Перші три дні я розуміла, що треба більше рухатися, менше спати, але це мало вдавалося, але після 6-го дня голоду чоловік казав – о ти так рано встаєш, я прокидалася о 5 або раніше, дуже була активна. Рецептори, відчуття, загострюється", - розповідає Олена.Використовувати голодування як метод схуднення не варто, - кажуть лікарі. Відмова від їжі має протипокази."Особливо якщо це людина старшого літнього віку. Протипоказано вагітним жінкам, людям з онкозахворюваннями, дуже молодим людям. Багато людей думають, що голодування – гарний спосіб схуднення, але це міф. Насправді людина худне через втрату води, а не через спалювання жиру", - розповіла лікарка Луцької поліклінікиБез їжі родина провела 12 днів. Результатом, кажуть, задоволені. На самопочуття не скаржаться. Нині повертаються до звичного режиму харчування. Вихід з голодування - окрема наука, - каже подружжя. Перше, що з'їли після відмови від їжі - льняна каша на воді.