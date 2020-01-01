У Польщі затримали українця з чималою сумою грошей, які він ховав у шкарпетках
Сьогодні, 20:37
29-річного громадянина України затримали в Бидгощу, коли він швидкими кроками йшов вулицею в напрямку залізничного вокзалу.
Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт поліції.
Виявилося, що він заховав у шкарпетках пачки банкнотів по 200 та 500 злотих. Поліція встановила, що гроші українець цього ж дня забрав у літньої людини неподалік одного з банків в центрі міста.
Загалом чоловік у незаконний спосіб заволодів 21 тисячею злотих. За версією слідства, громадянин України був причетний до шахрайської схеми “на поліцейського”, яка полягає на видурюванні грошей у осіб старшого віку.
Рішенням суду, затриманого арештували на 3 місяці на момент тривання досудового слідства.
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Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт поліції.
Виявилося, що він заховав у шкарпетках пачки банкнотів по 200 та 500 злотих. Поліція встановила, що гроші українець цього ж дня забрав у літньої людини неподалік одного з банків в центрі міста.
Загалом чоловік у незаконний спосіб заволодів 21 тисячею злотих. За версією слідства, громадянин України був причетний до шахрайської схеми “на поліцейського”, яка полягає на видурюванні грошей у осіб старшого віку.
Рішенням суду, затриманого арештували на 3 місяці на момент тривання досудового слідства.
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