У Польщі затримали українця з чималою сумою грошей, які він ховав у шкарпетках





Як повідомляє



Виявилося, що він заховав у шкарпетках пачки банкнотів по 200 та 500 злотих. Поліція встановила, що гроші українець цього ж дня забрав у літньої людини неподалік одного з банків в центрі міста.



Загалом чоловік у незаконний спосіб заволодів 21 тисячею злотих. За версією слідства, громадянин України був причетний до шахрайської схеми “на поліцейського”, яка полягає на видурюванні грошей у осіб старшого віку.



Рішенням суду, затриманого арештували на 3 місяці на момент тривання досудового слідства.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29-річного громадянина України затримали в Бидгощу, коли він швидкими кроками йшов вулицею в напрямку залізничного вокзалу.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт поліції.Виявилося, що він заховав у шкарпетках пачки банкнотів по 200 та 500 злотих. Поліція встановила, що гроші українець цього ж дня забрав у літньої людини неподалік одного з банків в центрі міста.Загалом чоловік у незаконний спосіб заволодів 21 тисячею злотих. За версією слідства, громадянин України був причетний до шахрайської схеми “на поліцейського”, яка полягає на видурюванні грошей у осіб старшого віку.Рішенням суду, затриманого арештували на 3 місяці на момент тривання досудового слідства.

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