На Волині люди хочуть перекрити дорогу міжнародного значення





Повідомляє газета



Як йдеться в повідомленні організаторів акції, депутатів районної і обласної рад, люди перекриють дороги «в знак протесту несправедливому поділу районів всупереч вимогам і здоровому глузду».



«За рішенням Кабінету Міністрів на Волині пропонується об’єднати три райони з центром у місті Камінь-Каширському. Проте Камінь-Каширський не відповідає усім необхідним критеріям, а жителі сусідніх районів не бажають приєднуватися до депресивного району з центром в економічно відсталому містечку», - йдеться у повідомленні.



«Саме 30 червня профільний комітет Верховної Ради розглядатиме проєкт постанови Верховної Ради “Про ліквідацію та утворення районів”. За запропонованою Кабінетом Міністрів версією на Волині утворюють 4 райони замість діючих 16. Три діючих райони (Камінь-Каширський, Маневицький та Любешівський) частково об’єднуються в один з центром в місті Камінь –Каширську».



Ми вимагаємо визначити центром селище міського типу Маневичі. І наша позиція більш, ніж аргументована. Адже Маневичі значно потужніший економічно населений пункт, має розвинутішу інфраструктуру, в тому числі соціальну. Ми хочемо, щоб наші аргументи нарешті почули в Києві», - говорить депутат Маневицької районної ради Петро Зінчук.



Маневичани у своїх вимогах керуються обєктивними критеріями. Вони, зокрема, вказують на те, що лише за 2019 рік Маневицький район реалізував промислової продукції на 402 мільйони гривень, що вдівічі більше за два сусідні райони: Камінь-Каширський та Любешівський, які об’єднують разом. Окрім того, Маневичі мають серйозні логістичні переваги: саме тут проходить залізнична гілка Київ-Ковель, два шосе: Київ-Ковель-Варшава та Луцьк-Любешів-Білорусь.



Якщо керуватися методичними рекомендаціями, затвердженими раніше Мінрегіонбудом, то саме Маневичі в першу чергу відповідають усім необхідним критеріям для того, аби бути центром. Єдиною перевагою Камінь-Каширська є кількість населення у 64 тисячі. Проте в Маневичах вважають, що більша кількість населення в поєднанні низькими економічними та інфраструктурними показниками Камінь-Каширська є навіть мінусом, адже свідчить про нездатність забезпечити економічне зростання, маючи переваги в кількості населення.



Людмила Кирда, депутат обласної ради, одна з організаторів акції, каже, що найбільше обурює маневичан те, що їхні аргументи абсолютно не беруть до уваги. Та й взагалі, з ними просто не спілкуються.



Як депутат, вона так і не змогла потрапити на прийом до голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка, щоб донести позицію своїх виборців. Навіть офіційно записувалася на прийом, не прийняв.



«Люди не змиряться з тим рішенням, яке їм нав’язують без ніякої логіки, - каже Людмила Кирда. – Вони хочуть діяти активніше, але стримує карантин. Власне, люди вже готові перекривати трасу серйозно, не пропускаючи транспорт взагалі. Але поки їх вдається стримувати. А що робити, коли ніхто нас не слухає і чути не хоче? Лише один район, причому дуже потужний, ось так на Волині рвуть, ділять, приєднують до менш перспективного. Хай би вже приєднали Маневичі повністю районом до Ковеля чи Луцька, чого й просимо. Але якщо дві сільради Камінь-Каширського району приєднуються до ОТГ в Маневицькому, то це про щось свідчить? Люди бачать, де краще, перспективніше. І Любешівська ОТГ винесла рішення приєднатися до району з центром в Маневичах, а не до Каменя-Каширського».



Людмила Кирда каже, що не треба просити людей виходити на акцію. Їх треба ще й стримувати. Бо громада одностайна у своїх прагненнях, і мислить, на відміну від влади, раціонально.



Наталія МАЛІМОН

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Це буде вже друга така акція мешканців Маневицького району, який внаслідок укрупнення районів ділять на дві частини, одну з яких приєднують до Каменя-Каширського.Повідомляє газета "День" Як йдеться в повідомленні організаторів акції, депутатів районної і обласної рад, люди перекриють дороги «в знак протесту несправедливому поділу районів всупереч вимогам і здоровому глузду».«За рішенням Кабінету Міністрів на Волині пропонується об’єднати три райони з центром у місті Камінь-Каширському. Проте Камінь-Каширський не відповідає усім необхідним критеріям, а жителі сусідніх районів не бажають приєднуватися до депресивного району з центром в економічно відсталому містечку», - йдеться у повідомленні.«Саме 30 червня профільний комітет Верховної Ради розглядатиме проєкт постанови Верховної Ради “Про ліквідацію та утворення районів”. За запропонованою Кабінетом Міністрів версією на Волині утворюють 4 райони замість діючих 16. Три діючих райони (Камінь-Каширський, Маневицький та Любешівський) частково об’єднуються в один з центром в місті Камінь –Каширську».Ми вимагаємо визначити центром селище міського типу Маневичі. І наша позиція більш, ніж аргументована. Адже Маневичі значно потужніший економічно населений пункт, має розвинутішу інфраструктуру, в тому числі соціальну. Ми хочемо, щоб наші аргументи нарешті почули в Києві», - говорить депутат Маневицької районної радиМаневичани у своїх вимогах керуються обєктивними критеріями. Вони, зокрема, вказують на те, що лише за 2019 рік Маневицький район реалізував промислової продукції на 402 мільйони гривень, що вдівічі більше за два сусідні райони: Камінь-Каширський та Любешівський, які об’єднують разом. Окрім того, Маневичі мають серйозні логістичні переваги: саме тут проходить залізнична гілка Київ-Ковель, два шосе: Київ-Ковель-Варшава та Луцьк-Любешів-Білорусь.Якщо керуватися методичними рекомендаціями, затвердженими раніше Мінрегіонбудом, то саме Маневичі в першу чергу відповідають усім необхідним критеріям для того, аби бути центром. Єдиною перевагою Камінь-Каширська є кількість населення у 64 тисячі. Проте в Маневичах вважають, що більша кількість населення в поєднанні низькими економічними та інфраструктурними показниками Камінь-Каширська є навіть мінусом, адже свідчить про нездатність забезпечити економічне зростання, маючи переваги в кількості населення., депутат обласної ради, одна з організаторів акції, каже, що найбільше обурює маневичан те, що їхні аргументи абсолютно не беруть до уваги. Та й взагалі, з ними просто не спілкуються.Як депутат, вона так і не змогла потрапити на прийом до голови Волинської ОДА, щоб донести позицію своїх виборців. Навіть офіційно записувалася на прийом, не прийняв.«Люди не змиряться з тим рішенням, яке їм нав’язують без ніякої логіки, - каже Людмила Кирда. – Вони хочуть діяти активніше, але стримує карантин. Власне, люди вже готові перекривати трасу серйозно, не пропускаючи транспорт взагалі. Але поки їх вдається стримувати. А що робити, коли ніхто нас не слухає і чути не хоче? Лише один район, причому дуже потужний, ось так на Волині рвуть, ділять, приєднують до менш перспективного. Хай би вже приєднали Маневичі повністю районом до Ковеля чи Луцька, чого й просимо. Але якщо дві сільради Камінь-Каширського району приєднуються до ОТГ в Маневицькому, то це про щось свідчить? Люди бачать, де краще, перспективніше. І Любешівська ОТГ винесла рішення приєднатися до району з центром в Маневичах, а не до Каменя-Каширського».Людмила Кирда каже, що не треба просити людей виходити на акцію. Їх треба ще й стримувати. Бо громада одностайна у своїх прагненнях, і мислить, на відміну від влади, раціонально.

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