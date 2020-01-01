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30 червня на Волині: гортаючи календар

30 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження депутат Луцької міської ради Павло Данильчук, журналістка Ілона Карпюк, громадський діяч, бізнесмен Сергій Чуріков (на фото).

Вітаємо іменинників зі святом. Бажаємо міцного здоров’я, довголіття та повсякденних життєвих перемог.

30 червня за православним календарем іменини відзначають Йосип, Кирило, Микита.

30 червня 2008 року при Купичівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, що у Турійському районі, був відкритий перший і єдиний в Україні музей солом’яного мистецтва «Солом’яне диво».

Відкриття відбулося в рамках проведення Всеукраїнської творчої лабораторії майстрів солом’яного мистецтва «Солом’яний бичок», яка проходила у місті Луцьку та селі Купичів.

Ініціатором створення музею стала заслужений майстер народної творчості України, член Спілки народних майстрів України Марія Кравчук.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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