До луцьких шкіл цього року планують зарахувати більше 3 тисяч першачків





Про це йдеться в інформації управління освіти Луцькради за підсумками останнього навчального року, пише



Натомість цьогоріч навчальний рік у школах міста закінчили 27 тисяч 968 учнів, 9 класи – 2211 учнів (з них 209 – з відзнакою), 11 класи – 1396 (з них – 133 претенденти на нагородження медалями).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перспективною сіткою мережі класів на 2020-2021 навчальний рік передбачено створення 109 перших класів орієнтовно з набором 3189 дітей.Про це йдеться в інформації управління освіти Луцькради за підсумками останнього навчального року, пише ІА "Конкурент" Натомість цьогоріч навчальний рік у школах міста закінчили 27 тисяч 968 учнів, 9 класи – 2211 учнів (з них 209 – з відзнакою), 11 класи – 1396 (з них – 133 претенденти на нагородження медалями).

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