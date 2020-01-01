До луцьких шкіл цього року планують зарахувати більше 3 тисяч першачків
Сьогодні, 21:48
Перспективною сіткою мережі класів на 2020-2021 навчальний рік передбачено створення 109 перших класів орієнтовно з набором 3189 дітей.
Про це йдеться в інформації управління освіти Луцькради за підсумками останнього навчального року, пише ІА "Конкурент".
Натомість цьогоріч навчальний рік у школах міста закінчили 27 тисяч 968 учнів, 9 класи – 2211 учнів (з них 209 – з відзнакою), 11 класи – 1396 (з них – 133 претенденти на нагородження медалями).
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Про це йдеться в інформації управління освіти Луцькради за підсумками останнього навчального року, пише ІА "Конкурент".
Натомість цьогоріч навчальний рік у школах міста закінчили 27 тисяч 968 учнів, 9 класи – 2211 учнів (з них 209 – з відзнакою), 11 класи – 1396 (з них – 133 претенденти на нагородження медалями).
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