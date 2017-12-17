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Повінь на Закарпатті: волинські рятувальники продовжують надавати допомогу постраждалим

Повінь на Закарпатті: волинські рятувальники продовжують надавати допомогу постраждалим
Зведений загін підрозділів Управління ДСНС у Волинській області у складі 26 рятувальників продовжує працювати над ліквідацією наслідків негоди у Івано-Франківській області.

Про це інформує УДСНС у Волинській області.

Протягом 27-28 червня проведено значний об’єм робіт для відкачування води з підтоплених об’єктів, житлових будинків, господарських споруд, присадибних ділянок.

Зокрема, за ці два дні відкачено воду з понад 20 присадибних ділянок, 8 підвальних приміщень та 5 криниць (близько 1400 м кубічних води) у м.Галич, із 22 присадибних ділянок у с.Ямниця Тисменицького району (близько 820 м куб води).

28 червня у с. Дубіці Галицького району від води звільнено 4 присадибні ділянки, 2 підвальних приміщення, та 3 криниці (відкачено 350 м куб. води).

У с. Залуква Галицького району відкачено воду з 6 присадибних ділянок, 5 підвалів та 4 криниць.

Аварійно-рятувальні роботи тривають, особовий склад волинського гарнізону продовжує працювати для надання допомоги постраждалим від повені.


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Теги: повінь, Закарпаття, рятувальники
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