У Ковелі легковик не поділив дорогу з позашляховиком. ФОТО
29 червень, 22:50
Дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів сталася 29 червня близько 19 години в Ковелі.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Так, на вулиці Варшавській зіткнулися Hyundai та Mercedes. У легковика Hyundai розбитий капот.
На місці ДТП працювали патрульні.
Постраждалих в аварії немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Так, на вулиці Варшавській зіткнулися Hyundai та Mercedes. У легковика Hyundai розбитий капот.
На місці ДТП працювали патрульні.
Постраждалих в аварії немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
30 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У костелі в Луцьку католики відзначили престольний празник. ФОТО
29 червень, 23:38
У Ковелі легковик не поділив дорогу з позашляховиком. ФОТО
29 червень, 22:50
Повінь на Закарпатті: волинські рятувальники продовжують надавати допомогу постраждалим
29 червень, 22:19
До луцьких шкіл цього року планують зарахувати більше 3 тисяч першачків
29 червень, 21:48