У Ковелі легковик не поділив дорогу з позашляховиком. ФОТО





Про це



Так, на вулиці Варшавській зіткнулися Hyundai та Mercedes. У легковика Hyundai розбитий капот.



На місці ДТП працювали патрульні.



Постраждалих в аварії немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів сталася 29 червня близько 19 години в Ковелі.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Так, на вулиці Варшавській зіткнулися Hyundai та Mercedes. У легковика Hyundai розбитий капот.На місці ДТП працювали патрульні.Постраждалих в аварії немає.

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