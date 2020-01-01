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У Ковелі легковик не поділив дорогу з позашляховиком. ФОТО

У Ковелі легковик не поділив дорогу з позашляховиком. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів сталася 29 червня близько 19 години в Ковелі.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Так, на вулиці Варшавській зіткнулися Hyundai та Mercedes. У легковика Hyundai розбитий капот.

На місці ДТП працювали патрульні.

Постраждалих в аварії немає.

У Ковелі легковик не поділив дорогу з позашляховиком. ФОТО
У Ковелі легковик не поділив дорогу з позашляховиком. ФОТО
У Ковелі легковик не поділив дорогу з позашляховиком. ФОТО

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Теги: Ковель, аварія
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