вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У костелі в Луцьку католики відзначили престольний празник. ФОТО

У костелі в Луцьку католики відзначили престольний празник. ФОТО
29 червня – особливий день для луцької римо-католицької парафії. Не лише тому, що на цей день за григоріанським календарем припадає урочистість Святих Апостолів Петра і Павла, які є покровителями кафедрального собору.

Для луцьких католиків ця дата пов’язана з іще кількома важливими фактами, пише “Монітор Волинський”.

На престольний празник до луцької катедри з року в рік традиційно численно прибували віряни та гості. За дозволом міської влади перекривали рух в околицях Замкової площі, щоби можна було провести урочисту процесію. Проте цьогорічне святкування, з огляду на пандемію коронавірусу, було особливим. Площа перед собором стояла пусткою: паломників з інших парафій на храмовому празнику не було, не було теж процесії та традиційного частування.

У костелі в Луцьку католики відзначили престольний празник. ФОТО

З огляду на встановлене обмеження кількості присутніх на релігійних відправах, вірян у храмі було мало. Але для того, щоб якомога більше охочих змогли взяти участь у месі й отримати відпуст, настоятель парафії отець-канонік Павло Хом’як установив на день урочистості аж п’ять богослужінь. Центральна меса, яка в католицькій традиції називається «Сума», транслювалася в режимі онлайн в інтернеті. Попри несприятливі обставини, вона все ж була урочистою – співав, хоч і малочисельний, хор, урочисто звучав орган, наприкінці всі традиційно виконали гімн «Te Deum» – «Тебе, Бога, хвалимо». Головний служитель меси, отець Павло Хом’як, під час проповіді наголосив саме на тому, що люди мають дякувати Богові за отримані дари.

У костелі в Луцьку католики відзначили престольний празник. ФОТО

Співслужили настоятелеві вікарій кафедральної парафії, отець Марцін Цесельський та отець Олександр Гамалійчук, парох у Торчині й Затурцях. Цей день для отця Олександра Гамалійчука особливий, адже рівно 21 рік тому в цьому соборі його рукоположили у священники. Він був першим волинським католицьким священником, висвяченим у луцькому кафедральному соборі після багатьох років переслідувань Церкви комуністичним режимом.

У Месі молилися за Батьківщину, місто, парафіян, а особливо за тих, які боролися за повернення храму – і живих, і тих, хто вже відійшов по вічну нагороду. День Святих Апостолів Петра і Павла вважається теж днем перемоги для луцьких католиків: 25 червня 1991 р., у переддень цього свята, храм повернули громаді й перше богослужіння в ньому звершувалося саме в урочистість покровителів храму.

У костелі в Луцьку католики відзначили престольний празник. ФОТО
У костелі в Луцьку католики відзначили престольний празник. ФОТО

Після меси віряни привітали теж іменинників: настоятеля парафії отця Павла та органіста Петра Сухоцького.

Текст і фото: Анатолій ОЛІХ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Костел, Петра і Павла, престольний празник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
30 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У костелі в Луцьку католики відзначили престольний празник. ФОТО
29 червень, 23:38
У Ковелі легковик не поділив дорогу з позашляховиком. ФОТО
29 червень, 22:50
Повінь на Закарпатті: волинські рятувальники продовжують надавати допомогу постраждалим
29 червень, 22:19
До луцьких шкіл цього року планують зарахувати більше 3 тисяч першачків
29 червень, 21:48
Схожі новини
Розробили 3D-модель знищеного костелу у Ковелі за проектом польських архітекторів. ВІДЕО Розробили 3D-модель знищеного костелу у Ковелі за проектом польських архітекторів. ВІДЕО
30 квітень, 19:39
У Рожищі у 1920-их роках існував католицький костел, який не вміщав усіх парафіян. РЕТРОФОТО У Рожищі у 1920-их роках існував католицький костел, який не вміщав усіх парафіян. РЕТРОФОТО
28 квітень, 19:41
Показали ретрофото знищеного костелу в Ковелі Показали ретрофото знищеного костелу в Ковелі
08 квітень, 05:11
З римо-католицького костелу радянська влада зробила склад. РЕТОРОФОТО З римо-католицького костелу радянська влада зробила склад. РЕТОРОФОТО
17 лютий, 01:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
30 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У костелі в Луцьку католики відзначили престольний празник. ФОТО
29 червень, 23:38
 0
У Ковелі легковик не поділив дорогу з позашляховиком. ФОТО
29 червень, 22:50
 0
Повінь на Закарпатті: волинські рятувальники продовжують надавати допомогу постраждалим
29 червень, 22:19
 0
До луцьких шкіл цього року планують зарахувати більше 3 тисяч першачків
29 червень, 21:48
 0
Медіа
відео
1/8