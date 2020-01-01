У костелі в Луцьку католики відзначили престольний празник. ФОТО





Для луцьких католиків ця дата пов’язана з іще кількома важливими фактами, пише



На престольний празник до луцької катедри з року в рік традиційно численно прибували віряни та гості. За дозволом міської влади перекривали рух в околицях Замкової площі, щоби можна було провести урочисту процесію. Проте цьогорічне святкування, з огляду на пандемію коронавірусу, було особливим. Площа перед собором стояла пусткою: паломників з інших парафій на храмовому празнику не було, не було теж процесії та традиційного частування.





З огляду на встановлене обмеження кількості присутніх на релігійних відправах, вірян у храмі було мало. Але для того, щоб якомога більше охочих змогли взяти участь у месі й отримати відпуст, настоятель парафії отець-канонік Павло Хом’як установив на день урочистості аж п’ять богослужінь. Центральна меса, яка в католицькій традиції називається «Сума», транслювалася в режимі онлайн в інтернеті. Попри несприятливі обставини, вона все ж була урочистою – співав, хоч і малочисельний, хор, урочисто звучав орган, наприкінці всі традиційно виконали гімн «Te Deum» – «Тебе, Бога, хвалимо». Головний служитель меси, отець Павло Хом’як, під час проповіді наголосив саме на тому, що люди мають дякувати Богові за отримані дари.





Співслужили настоятелеві вікарій кафедральної парафії, отець Марцін Цесельський та отець Олександр Гамалійчук, парох у Торчині й Затурцях. Цей день для отця Олександра Гамалійчука особливий, адже рівно 21 рік тому в цьому соборі його рукоположили у священники. Він був першим волинським католицьким священником, висвяченим у луцькому кафедральному соборі після багатьох років переслідувань Церкви комуністичним режимом.



У Месі молилися за Батьківщину, місто, парафіян, а особливо за тих, які боролися за повернення храму – і живих, і тих, хто вже відійшов по вічну нагороду. День Святих Апостолів Петра і Павла вважається теж днем перемоги для луцьких католиків: 25 червня 1991 р., у переддень цього свята, храм повернули громаді й перше богослужіння в ньому звершувалося саме в урочистість покровителів храму.





Після меси віряни привітали теж іменинників: настоятеля парафії отця Павла та органіста Петра Сухоцького.



Текст і фото: Анатолій ОЛІХ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29 червня – особливий день для луцької римо-католицької парафії. Не лише тому, що на цей день за григоріанським календарем припадає урочистість Святих Апостолів Петра і Павла, які є покровителями кафедрального собору.Для луцьких католиків ця дата пов’язана з іще кількома важливими фактами, пише “Монітор Волинський” На престольний празник до луцької катедри з року в рік традиційно численно прибували віряни та гості. За дозволом міської влади перекривали рух в околицях Замкової площі, щоби можна було провести урочисту процесію. Проте цьогорічне святкування, з огляду на пандемію коронавірусу, було особливим. Площа перед собором стояла пусткою: паломників з інших парафій на храмовому празнику не було, не було теж процесії та традиційного частування.З огляду на встановлене обмеження кількості присутніх на релігійних відправах, вірян у храмі було мало. Але для того, щоб якомога більше охочих змогли взяти участь у месі й отримати відпуст, настоятель парафії отець-канонік Павло Хом’як установив на день урочистості аж п’ять богослужінь. Центральна меса, яка в католицькій традиції називається «Сума», транслювалася в режимі онлайн в інтернеті. Попри несприятливі обставини, вона все ж була урочистою – співав, хоч і малочисельний, хор, урочисто звучав орган, наприкінці всі традиційно виконали гімн «Te Deum» – «Тебе, Бога, хвалимо». Головний служитель меси, отець, під час проповіді наголосив саме на тому, що люди мають дякувати Богові за отримані дари.Співслужили настоятелеві вікарій кафедральної парафії, отецьта отець, парох у Торчині й Затурцях. Цей день для отця Олександра Гамалійчука особливий, адже рівно 21 рік тому в цьому соборі його рукоположили у священники. Він був першим волинським католицьким священником, висвяченим у луцькому кафедральному соборі після багатьох років переслідувань Церкви комуністичним режимом.У Месі молилися за Батьківщину, місто, парафіян, а особливо за тих, які боролися за повернення храму – і живих, і тих, хто вже відійшов по вічну нагороду. День Святих Апостолів Петра і Павла вважається теж днем перемоги для луцьких католиків: 25 червня 1991 р., у переддень цього свята, храм повернули громаді й перше богослужіння в ньому звершувалося саме в урочистість покровителів храму.Після меси віряни привітали теж іменинників: настоятеля парафії отця Павла та органістаТекст і фото: Анатолій ОЛІХ

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