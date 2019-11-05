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Господарі залишили їжу на плиті і заснули: у Нововолинську ледь не згоріла квартира

Господарі залишили їжу на плиті і заснули: у Нововолинську ледь не згоріла квартира
29-го червня близько 16:30 у Нововолинську на мікрорайоні Шахтарському, 25А задимілася квартира. Очевидці побачили дим, який йшов з вікна помешкання на 5-му поверсі «малосімейки» та викликали рятувальників.

На місце оперативно прибули дві машини 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини Нововолинська, – передає видання “БУГ“.

Рятувальники, озброївшись необхідним знаряддям, потрапили в квартиру. На щастя, біди не трапилося.

Як виявилося, задимлення сталося на кухні через залишену їжу на плиті. Господарі в цей час спали.

Сусіди розповідають, що мешканці квартири зловживають алкогольними напоями.

Господарі залишили їжу на плиті і заснули: у Нововолинську ледь не згоріла квартира
Господарі залишили їжу на плиті і заснули: у Нововолинську ледь не згоріла квартира
Господарі залишили їжу на плиті і заснули: у Нововолинську ледь не згоріла квартира
Господарі залишили їжу на плиті і заснули: у Нововолинську ледь не згоріла квартира

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Теги: Нововолинськ, пожежа, квартира, плита, їжа
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