Господарі залишили їжу на плиті і заснули: у Нововолинську ледь не згоріла квартира





На місце оперативно прибули дві машини 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини Нововолинська, – передає видання



Рятувальники, озброївшись необхідним знаряддям, потрапили в квартиру. На щастя, біди не трапилося.



Як виявилося, задимлення сталося на кухні через залишену їжу на плиті. Господарі в цей час спали.



Сусіди розповідають, що мешканці квартири зловживають алкогольними напоями.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29-го червня близько 16:30 у Нововолинську на мікрорайоні Шахтарському, 25А задимілася квартира. Очевидці побачили дим, який йшов з вікна помешкання на 5-му поверсі «малосімейки» та викликали рятувальників.На місце оперативно прибули дві машини 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини Нововолинська, – передає видання “БУГ“ Рятувальники, озброївшись необхідним знаряддям, потрапили в квартиру. На щастя, біди не трапилося.Як виявилося, задимлення сталося на кухні через залишену їжу на плиті. Господарі в цей час спали.Сусіди розповідають, що мешканці квартири зловживають алкогольними напоями.

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