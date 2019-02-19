Українці заборгували за комуналку 63 мільярди гривень





Про це сказала заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська, повідомляє



За інформацією Хоцянівської, 25,5 млрд грн українці заборгували за газ, 20 млрд грн – за опалення, близько 6 млрд грн – за електроенергію. Борги за холодну воду та утримання будинків і прибудинкових територій сягнули 5 млрд грн, за вивезення сміття – близько 1 млрд.



Заступниця міністра розвитку громад та територій зазначає, що розв’язати заборгованості має зареєстрований 9 червня 2020 року законопроєкт № 3613 “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку погашення заборгованості споживачів з оплати житлово-комунальних послуг”. Документ пропонує обов’язкову реструктуризацію боргів за житлово-комунальні послуги для населення, які накопичаться на 1 жовтня 2020 року на термін до п’яти років.



Завдяки законопроєкту українцям будуть визначати по кожній окремій комунальній послузі, яка сума заборгованості і за який період вона утворилася.



Якщо йтиметься про невелику суму боргу, наприклад, одну тисячу гривень, то протягом 60 місяців щомісячний платіж становитиме лише 17 гривень. Однак, більші борги вимагатимуть більших сплат, зокрема якщо це борги за послуги опалення.



Запропонований законопроєкт також запроваджує певні тимчасові обмеження для злісних неплатників заборгованості, зокрема, вони не зможуть виїздити за межі України, кермувати транспортними засобами. Але це лише за рішенням суду.



Також Наталія Хоцянівська спростувала міфи, які вже виникли навколо законопроєкту. Вона наголосила, що за борги не забиратимуть квартиру. А малозабезпечені верстви населення не постраждають, оскільки вони користуються субсидією. Також законопроєкт передбачає наявність Комісій на місцевому рівні, які й розбиратимуться з можливостями оплати послуг та погашенням боргів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 1 травня 2020 року загальна заборгованість за комунальні послуги в державі перевищила 63 мільярди гривень. У зв’язку з цим Мінрегіон працює над законопроєктом, який має врегулювати проблему несплати комуналки і вже від 1 жовтня 2020 року громадян можуть жорсткіше карати за борги.Про це сказала заступниця міністра розвитку громад та територій, повідомляє “Урядовий портал“ За інформацією Хоцянівської, 25,5 млрд грн українці заборгували за газ, 20 млрд грн – за опалення, близько 6 млрд грн – за електроенергію. Борги за холодну воду та утримання будинків і прибудинкових територій сягнули 5 млрд грн, за вивезення сміття – близько 1 млрд.Заступниця міністра розвитку громад та територій зазначає, що розв’язати заборгованості має зареєстрований 9 червня 2020 року законопроєкт № 3613 “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку погашення заборгованості споживачів з оплати житлово-комунальних послуг”. Документ пропонує обов’язкову реструктуризацію боргів за житлово-комунальні послуги для населення, які накопичаться на 1 жовтня 2020 року на термін до п’яти років.Завдяки законопроєкту українцям будуть визначати по кожній окремій комунальній послузі, яка сума заборгованості і за який період вона утворилася.Якщо йтиметься про невелику суму боргу, наприклад, одну тисячу гривень, то протягом 60 місяців щомісячний платіж становитиме лише 17 гривень. Однак, більші борги вимагатимуть більших сплат, зокрема якщо це борги за послуги опалення.Запропонований законопроєкт також запроваджує певні тимчасові обмеження для злісних неплатників заборгованості, зокрема, вони не зможуть виїздити за межі України, кермувати транспортними засобами. Але це лише за рішенням суду.Також Наталія Хоцянівська спростувала міфи, які вже виникли навколо законопроєкту. Вона наголосила, що за борги не забиратимуть квартиру. А малозабезпечені верстви населення не постраждають, оскільки вони користуються субсидією. Також законопроєкт передбачає наявність Комісій на місцевому рівні, які й розбиратимуться з можливостями оплати послуг та погашенням боргів.

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