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Рада ЄС вирішила продовжити санкції проти Росії

Рада ЄС вирішила продовжити санкції проти Росії
Рада Європейського Союзу 29 червня оприлюднила рішення продовжити санкції, спрямовані проти окремих економічних секторів Російської Федерації, на наступні шість місяців, до 31 січня 2021 року.
Відповідне рішення оприлюднене сьогодні на сайті Європейської Ради.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Таке рішення прийнято за наслідками останніх оцінок стану імплементації Мінських угод, які мали бути виконані до 31 грудня 2015 року, під час відеоконференції членів Європейської Ради від 19 червня 2020 року. Виходячи з того, що повна імплементація (Мінських угод - ред.) не була досягнута, лідери ЄС прийняли політичне рішення продовжити економічні санкції проти Росії», - йдеться у повідомленні.

У документі зазначається, що такі обмежувальні заходи були введені у 2014 році через дії Росії з дестабілізації України та спрямовані проти російських фінансового, економічного, енергетичного та оборонного секторів, як і у сфері використання товарів подвійного призначення.

Введені санкції обмежують доступ до первинного та вторинного ринків капіталів ЄС для певних російських банків і компаній, а також забороняють фінансову допомогу та брокерські послуги для фінансових інституцій Росії.

Обмежувальні заходи також забороняють прямий або непрямий імпорт, експорт або передання всіх матеріалів, що пов’язані із обороною, та вводять заборону на всі товари подвійного призначення, які можуть використовуватися у військовими Росії як кінцевими користувачами.

Санкції також стримують подальший доступ Росії до певних чутливих технологій, що можуть бути використані в російському енергетичному секторі.

Як повідомляв Укрінформ, під час Європейської Ради 19 червня пропозицію щодо продовження санкцій проти Росії на розгляд лідерів країн ЄС представили ФРН і Франція, які є учасниками нормандського формату. Як заявила за підсумками телеконференції на вищому рівні канцлер ФРН Ангела Меркель, таке рішення було прийнято, тому що прогрес в імплементації Мінських угод не є задовільним, аби зняти або послабити санкції ЄС проти Росії.

Про те, що лідери ЄС ухвалили рішення продовжити секторальні санкції ще на пів року, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Теги: рада, ЄС, санкції, продовження
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