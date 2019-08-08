Маршрутки до вікон у воді: у Маріуполі через зливу зупинився транспорт. ВІДЕО
Сьогодні, 04:15
Негода із заходу перемістилася на схід України. Злива з грозами, яка пройшла вдень 29 червня у Маріуполі, затопила вулиці міста. Маршрутки та інший транспорт до вікон у воді.
Зокрема, під мостом біля Іллічівського ринку у калюжі застряг автобус, а машину майже повністю накрило, пишуть Факти.
Стихія також повалила не одне дерево, сталося кілька ДТП.
У Маріуполі довелося тимчасово зупинити рух трамваїв.
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Зокрема, під мостом біля Іллічівського ринку у калюжі застряг автобус, а машину майже повністю накрило, пишуть Факти.
Стихія також повалила не одне дерево, сталося кілька ДТП.
У Маріуполі довелося тимчасово зупинити рух трамваїв.
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