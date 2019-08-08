Маршрутки до вікон у воді: у Маріуполі через зливу зупинився транспорт. ВІДЕО





Зокрема, під мостом біля Іллічівського ринку у калюжі застряг автобус, а машину майже повністю накрило, пишуть



Стихія також повалила не одне дерево, сталося кілька ДТП.



У Маріуполі довелося тимчасово зупинити рух трамваїв.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Негода із заходу перемістилася на схід України. Злива з грозами, яка пройшла вдень 29 червня у Маріуполі, затопила вулиці міста. Маршрутки та інший транспорт до вікон у воді.Зокрема, під мостом біля Іллічівського ринку у калюжі застряг автобус, а машину майже повністю накрило, пишуть Факти Стихія також повалила не одне дерево, сталося кілька ДТП.У Маріуполі довелося тимчасово зупинити рух трамваїв.

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