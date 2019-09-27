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Один з гуртожитків луцького вишу хочуть відремонтувати

Один з гуртожитків луцького вишу хочуть відремонтувати
У Луцьку відремонтують гуртожиток Східноєвропейського національного університету.

Відповідний тендер опублікували на платформі держзакупівель Prozorro, пише Район.Луцьк.

На ремонт гуртожитку №3, що на вулиці Ярощука, планують витратити 1,5 мільйона гривень. Наразі триває подання тендерних пропозицій, яке продовжиться до 2 липня.

Згідно з технічним завданням, у гуртожитку мають прокласти нові каналізаційні труби, замінити всю сантехніку та освітлення. Передбачили також заміну старих дверей на металопластикові, заміну підлоги та нове облицювання стін.

Завершити роботи мають до початку навчального року.

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Теги: гуртожиток, СНУ, ремонт, тендер
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