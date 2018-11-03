У селі на Волині відремонтують шкільну котельню





Тендер оприлюднили 19 червня. Про це стало відомо з сервісу публічних закупівель «ProZorro», повідомляє



Очікувана вартість замовлення 439 941 тисячі гривень.



Проведення аукціону відбудеться 1 липня 2020 року.



Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 жовтня 2020 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Забродівська сільська рада провела торги на проведення капітального ремонту котельні Опорного закладу освіти НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок» села Заброди.Тендер оприлюднили 19 червня. Про це стало відомо з сервісу публічних закупівель «ProZorro», повідомляє Район.Бізнес Очікувана вартість замовлення 439 941 тисячі гривень.Проведення аукціону відбудеться 1 липня 2020 року.Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 жовтня 2020 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію