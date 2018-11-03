У селі на Волині відремонтують шкільну котельню
Сьогодні, 01:07
Забродівська сільська рада провела торги на проведення капітального ремонту котельні Опорного закладу освіти НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок» села Заброди.
Тендер оприлюднили 19 червня. Про це стало відомо з сервісу публічних закупівель «ProZorro», повідомляє Район.Бізнес.
Очікувана вартість замовлення 439 941 тисячі гривень.
Проведення аукціону відбудеться 1 липня 2020 року.
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 жовтня 2020 року.
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Тендер оприлюднили 19 червня. Про це стало відомо з сервісу публічних закупівель «ProZorro», повідомляє Район.Бізнес.
Очікувана вартість замовлення 439 941 тисячі гривень.
Проведення аукціону відбудеться 1 липня 2020 року.
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 жовтня 2020 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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