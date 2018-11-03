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У селі на Волині відремонтують шкільну котельню

У селі на Волині відремонтують шкільну котельню
Забродівська сільська рада провела торги на проведення капітального ремонту котельні Опорного закладу освіти НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок» села Заброди.

Тендер оприлюднили 19 червня. Про це стало відомо з сервісу публічних закупівель «ProZorro», повідомляє Район.Бізнес.

Очікувана вартість замовлення 439 941 тисячі гривень.

Проведення аукціону відбудеться 1 липня 2020 року.

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 жовтня 2020 року.

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Теги: котельня, ремонт, тендер, школа
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