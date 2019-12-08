вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через повені на заході України ціни на картоплю можуть зрости

Через повені на заході України ціни на картоплю можуть зрости
Через повені на заході України можуть подорожчати овочі, зокрема підніметься ціна на картоплю.

Про це у коментарі ГолосUA повідомив економіст Олег Пендзин.

За його словами, наразі ціни на овочі (зокрема картоплю, моркву та капусту) падають і так буде продовжуватися до середини серпня.

«Проте, вся західна Україна зараз зайнята (повенями – ред.), а картопляні поля під водою. Крім цього були проблеми з посадками в центральних і східних областях через карантин», – зазначив економіст.

За словами Олега Пендзина, саме тому буде дефіцит картоплі і відповідно вона суттєво подорожчає. Через повені це стосується й інших овочів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: картопля, повені, ціна, врожай
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через повені на заході України ціни на картоплю можуть зрости
Сьогодні, 06:10
Господарі залишили їжу на плиті і заснули: у Нововолинську ледь не згоріла квартира
Сьогодні, 05:30
Маршрутки до вікон у воді: у Маріуполі через зливу зупинився транспорт. ВІДЕО
Сьогодні, 04:15
В будь-який момент може впасти водонапірна вежа у селі на Волині
Сьогодні, 03:15
Рада ЄС вирішила продовжити санкції проти Росії
Сьогодні, 02:14
Схожі новини
Повідомили, які продукти можуть подорожчати в цьому році Повідомили, які продукти можуть подорожчати в цьому році
04 травень, 00:34
Картопля в Україні подорожчала на 50% Картопля в Україні подорожчала на 50%
22 березень, 01:05
Наступного року критично подешевшає картопля Наступного року критично подешевшає картопля
08 грудень, 2019, 06:31
В Україні знову дорожчає картопля В Україні знову дорожчає картопля
03 жовтень, 2019, 10:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через повені на заході України ціни на картоплю можуть зрости
Сьогодні, 06:10
 0
Господарі залишили їжу на плиті і заснули: у Нововолинську ледь не згоріла квартира
Сьогодні, 05:30
 0
Маршрутки до вікон у воді: у Маріуполі через зливу зупинився транспорт. ВІДЕО
Сьогодні, 04:15
 0
В будь-який момент може впасти водонапірна вежа у селі на Волині
Сьогодні, 03:15
 0
Рада ЄС вирішила продовжити санкції проти Росії
Сьогодні, 02:14
 0
Медіа
відео
1/8