Через повені на заході України ціни на картоплю можуть зрости





Про це у коментарі Олег Пендзин.



За його словами, наразі ціни на овочі (зокрема картоплю, моркву та капусту) падають і так буде продовжуватися до середини серпня.



«Проте, вся західна Україна зараз зайнята (повенями – ред.), а картопляні поля під водою. Крім цього були проблеми з посадками в центральних і східних областях через карантин», – зазначив економіст.



За словами Олега Пендзина, саме тому буде дефіцит картоплі і відповідно вона суттєво подорожчає. Через повені це стосується й інших овочів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через повені на заході України можуть подорожчати овочі, зокрема підніметься ціна на картоплю.Про це у коментарі ГолосUA повідомив економістЗа його словами, наразі ціни на овочі (зокрема картоплю, моркву та капусту) падають і так буде продовжуватися до середини серпня.«Проте, вся західна Україна зараз зайнята (повенями – ред.), а картопляні поля під водою. Крім цього були проблеми з посадками в центральних і східних областях через карантин», – зазначив економіст.За словами Олега Пендзина, саме тому буде дефіцит картоплі і відповідно вона суттєво подорожчає. Через повені це стосується й інших овочів.

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