Через повені на заході України ціни на картоплю можуть зрости
Сьогодні, 06:10
Через повені на заході України можуть подорожчати овочі, зокрема підніметься ціна на картоплю.
Про це у коментарі ГолосUA повідомив економіст Олег Пендзин.
За його словами, наразі ціни на овочі (зокрема картоплю, моркву та капусту) падають і так буде продовжуватися до середини серпня.
«Проте, вся західна Україна зараз зайнята (повенями – ред.), а картопляні поля під водою. Крім цього були проблеми з посадками в центральних і східних областях через карантин», – зазначив економіст.
За словами Олега Пендзина, саме тому буде дефіцит картоплі і відповідно вона суттєво подорожчає. Через повені це стосується й інших овочів.
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Про це у коментарі ГолосUA повідомив економіст Олег Пендзин.
За його словами, наразі ціни на овочі (зокрема картоплю, моркву та капусту) падають і так буде продовжуватися до середини серпня.
«Проте, вся західна Україна зараз зайнята (повенями – ред.), а картопляні поля під водою. Крім цього були проблеми з посадками в центральних і східних областях через карантин», – зазначив економіст.
За словами Олега Пендзина, саме тому буде дефіцит картоплі і відповідно вона суттєво подорожчає. Через повені це стосується й інших овочів.
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