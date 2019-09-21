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В будь-який момент може впасти водонапірна вежа у селі на Волині

В будь-який момент може впасти водонапірна вежа у селі на Волині
Об’єкт у селі Карасин уже тривалий час знаходиться в аварійному стані, а тому у сільській раді вважають, що вирішення цієї проблеми відкладати не варто.

Про це інформує сайт Полісся.

Однак, оскільки гідротехнічна споруда є власністю районної ради, то саме вона має вжити необхідних заходів. Хоча долучитися до справи не проти і сільська громада.

Нині голова Сошичненської сільської ради Світлана Сидорчук зазначає:

"Водонапірна вежа, на жаль, ремонту не підлягає і дійсно у будь-який момент може рухнути. І про цю проблему сільська рада заявляла ще раніше".

Знайшлася можливість залучити кошти на вирішення її із обласного бюджету. Їх виділяли ще на початку року. Та гроші забрали на боротьбу із поширенням коронавірусної інфекції. Тепер їх знову спрямували нам.

Нещодавно згідно з розпорядженням голови обласної адміністрації районові виділено субвенцію зі спеціального фонду обласного бюджету на здійснення природоохоронних заходів у сумі 120 тисяч гривень.

Саме ці кошти скерують на реконструкцію гідротехнічної споруди загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Карасин.

В будь-який момент може впасти водонапірна вежа у селі на Волині

«Їх може бути недостатньо. Розпорядник коштів, тобто районний відділ освіти, молоді та спорту, має визначити шлях їх використання. Вежі є різні, відповідно і ціна різна. Попередньо ми обговорювали, що вартість самої вежі може становити навіть 180 тисяч гривень. Тож ми готові до співфінансування», — зауважила Світлана Макарівна.

Гідротехнічна споруда дійсно є важливою для сільської громади, адже вона обслуговує школу, дитсадок, амбулаторію, будинок культури та вісімдесят приватних споживачів води. А тому громада з нетерпінням чекає, коли ж аварійну конструкцію реконструюють або замінять.

Головне зображення - ілюстративне

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Теги: Карасин, водонапірна вежа
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