В Україні – 706 випадків коронавірусу за останню добу, з них на Волині – 56
Сьогодні, 08:54
В Україні зафіксували 706 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу. 12 хворих, на жаль, померли. 88 людей одужали.
Про це свідчать дані РНБО.
Станом на 30 червня в Україні загалом зафіксували 44 334 випадки коронавірусної інфекції. Одужали 19 1155 людей. На жаль, за увесь час пандемії в країні померли 1159 пацінтів.
У Волинській області за попередню добу зафіксували 56 нових випадків COVID-19.
Загальна кількість хворих станом на 30 червня в області - 2368. Усього одужали 694 особи. Загалом в області від ускладнень недуги померли 60 людей.
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Про це свідчать дані РНБО.
Станом на 30 червня в Україні загалом зафіксували 44 334 випадки коронавірусної інфекції. Одужали 19 1155 людей. На жаль, за увесь час пандемії в країні померли 1159 пацінтів.
У Волинській області за попередню добу зафіксували 56 нових випадків COVID-19.
Загальна кількість хворих станом на 30 червня в області - 2368. Усього одужали 694 особи. Загалом в області від ускладнень недуги померли 60 людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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