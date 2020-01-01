В Україні – 706 випадків коронавірусу за останню добу, з них на Волині – 56





Про це свідчать дані



Станом на 30 червня в Україні загалом зафіксували 44 334 випадки коронавірусної інфекції. Одужали 19 1155 людей. На жаль, за увесь час пандемії в країні померли 1159 пацінтів.



У Волинській області за попередню добу зафіксували 56 нових випадків COVID-19.



Загальна кількість хворих станом на 30 червня в області - 2368. Усього одужали 694 особи. Загалом в області від ускладнень недуги померли 60 людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні зафіксували 706 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу. 12 хворих, на жаль, померли. 88 людей одужали.Про це свідчать дані РНБО Станом на 30 червня в Україні загалом зафіксували 44 334 випадки коронавірусної інфекції. Одужали 19 1155 людей. На жаль, за увесь час пандемії в країні померли 1159 пацінтів.У Волинській області за попередню добу зафіксували 56 нових випадків COVID-19.Загальна кількість хворих станом на 30 червня в області - 2368. Усього одужали 694 особи. Загалом в області від ускладнень недуги померли 60 людей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію