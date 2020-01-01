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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні – 706 випадків коронавірусу за останню добу, з них на Волині – 56

В Україні – 706 випадків коронавірусу за останню добу, з них на Волині – 56
В Україні зафіксували 706 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу. 12 хворих, на жаль, померли. 88 людей одужали.

Про це свідчать дані РНБО.

Станом на 30 червня в Україні загалом зафіксували 44 334 випадки коронавірусної інфекції. Одужали 19 1155 людей. На жаль, за увесь час пандемії в країні померли 1159 пацінтів.

У Волинській області за попередню добу зафіксували 56 нових випадків COVID-19.

Загальна кількість хворих станом на 30 червня в області - 2368. Усього одужали 694 особи. Загалом в області від ускладнень недуги померли 60 людей.

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Теги: коронавірус, статистика, України, Волинь, РНБО
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