Курс валют у Луцьку на 30 червня
Сьогодні, 09:03
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.60, а продаж – 26.70.
Євро при купівлі становить – 29.75, продажу – 29.90.
Курс російського рубля: купівля – 0,31, продаж – 0,34.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.60, продаж – 6.65.
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Євро при купівлі становить – 29.75, продажу – 29.90.
Курс російського рубля: купівля – 0,31, продаж – 0,34.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.60, продаж – 6.65.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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