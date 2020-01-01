Помер відомий луцький краєзнавець Вальдемар П’ясецький
Сьогодні, 09:12
У понеділок, 29 червня, помер краєзнавець Вальдемар П’ясецький.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив його товариш Віктор Чухрай.
«Прощання з червнем обернулось прощанням з моїм Учителем і Товаришем Вальдемаром Пясецьким, який сьогодні відійшов у кращі світи...Луцьк втратив сьогодні дуже важну людину... А я -половину життя...Бо ця звістка прийшла до мене на терасі Першої художньої школи , що на Пушкіна 2. Де я вчився з 1967 року. Не думаю, що це випадково...Якісь декілька знімків, які ми з Едурдовичем разом обійшли і зберегли за останні роки всю ключеву забудовк нашого Луцька.. Ет, як мені тепер жити без таких людей», – йдеться у дописі.
Зауважимо, що понад пів століття Вальдемар П’ясецький досліджував невідомі сторінки минулого і сучасного Волині. У його доробку - сотні публікацій.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.
Фото Віктора Чухрая.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив його товариш Віктор Чухрай.
«Прощання з червнем обернулось прощанням з моїм Учителем і Товаришем Вальдемаром Пясецьким, який сьогодні відійшов у кращі світи...Луцьк втратив сьогодні дуже важну людину... А я -половину життя...Бо ця звістка прийшла до мене на терасі Першої художньої школи , що на Пушкіна 2. Де я вчився з 1967 року. Не думаю, що це випадково...Якісь декілька знімків, які ми з Едурдовичем разом обійшли і зберегли за останні роки всю ключеву забудовк нашого Луцька.. Ет, як мені тепер жити без таких людей», – йдеться у дописі.
Зауважимо, що понад пів століття Вальдемар П’ясецький досліджував невідомі сторінки минулого і сучасного Волині. У його доробку - сотні публікацій.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.
Фото Віктора Чухрая.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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