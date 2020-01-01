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Помер відомий луцький краєзнавець Вальдемар П’ясецький

Помер відомий луцький краєзнавець Вальдемар П’ясецький
У понеділок, 29 червня, помер краєзнавець Вальдемар П’ясецький.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив його товариш Віктор Чухрай.

«Прощання з червнем обернулось прощанням з моїм Учителем і Товаришем Вальдемаром Пясецьким, який сьогодні відійшов у кращі світи...Луцьк втратив сьогодні дуже важну людину... А я -половину життя...Бо ця звістка прийшла до мене на терасі Першої художньої школи , що на Пушкіна 2. Де я вчився з 1967 року. Не думаю, що це випадково...Якісь декілька знімків, які ми з Едурдовичем разом обійшли і зберегли за останні роки всю ключеву забудовк нашого Луцька.. Ет, як мені тепер жити без таких людей», – йдеться у дописі.

Зауважимо, що понад пів століття Вальдемар П’ясецький досліджував невідомі сторінки минулого і сучасного Волині. У його доробку - сотні публікацій.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.

Фото Віктора Чухрая.

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Теги: Вальдемар П'ясецький, Луцьк, смерть
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