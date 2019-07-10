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На заплаві річки Стир втопився чоловік

На заплаві річки Стир втопився чоловік
На заплаві річки Стир в урочищі Чебені знайшли тіло чоловіка.

Про це інформує пресслужба ДСНС України у Волинській області.

Трагедія сталась 27 червня. Зазначається, що співробітники групи водолазно-рятувальних робіт підняли із заплави ріки Стир в урочищі Чебені тіло 46-річного чоловіка.


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Теги: утоплення, Волинь
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