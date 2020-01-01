«Цей комплекс – це ми»: як на «Оріоні» знайомилися сусіди. ФОТОРЕПОРТАЖ





У будівельній компанії







Влаштували таке дійство й для жителів ЖК «Оріон», що у Зміїнці. Варто зауважити, що це вже 4 захід такого формату для клієнтів «Інвестора», і щоразу це стає початком добросусідських стосунків усіх мешканців будинку.



Першим своїх сусідів зустрічав на вході голова обслуговуючого кооперативу «Оріон 11» Сергій Григоренко, до того ж він – і перший мешканець житлового комплексу. Поселився тут із сім'єю ще у серпні минулого року. Каже, що поки проживають в «Оріоні» половина родин, однак інші активно роблять ремонти, тож на свято чекають усіх, а повноцінного поповнення сусідського колективу – зовсім незабаром.







У силу своїх обов’язків він - чи не єдиний, хто вже встиг перезнайомитися з кожним.



«Усіх і в три мішки не збереш, всі різні. Одне можу сказати, що живуть та житимуть тут дуже цікаві люди. Є і держслужбовці, і підприємці, адвокати, громадські діячі, і пенсіонери, переважна більшість – молодь. Зовсім нещодавно в «Оріоні» з’явилася перша корінна мешканка – дівчинка Уляна, що народилася у Ігоря та Олени Рожків», – розповів Сергій Григоренко.







Тим часом мешканці сходилися, а дехто вже й встиг знайти собі компанію. Поки діти розважалися з аніматорами, батьки відпочивали і роззнайомлювалися з майбутніми сусідами ще до початку офіційного відкриття свята.



Традиційно першим вийшов привітати новоселів директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.







Він пообіцяв «оріонівцям» свою підтримку та допомогу у разі потреби, адже після завершення будівництва компанія завжди будує дружні стосунки зі своїми клієнтами. Також Андрій Разумовський зробив приємний подарунок родині Рожків.



«У наших комплексах сім‘ї завжди поповнюються, це – велике щастя», – зауважив директор «Інвестора» та вручив батькам новонародженої Улянки подарунок.



Андрій Разумовський розповів, що спочатку думав звести тут багатоповерхівку, але все ж зупинився на невисоких двоповерхових блокованих котеджах по чотири квартири на кожен.



«Такого ще в нас не було, оскільки це 4 квартири у 4 будинках, то ми назвали їх «квадрохаусами», – зазначає забудовник і додає: «Тут якась особлива атмосфера».



Зізнається, що «Оріон», особисто для нього, – один із найкращих малоповерхових проектів «Інвестора».







Його дружина Ангеліна розповіла, що ще декілька років тому на цій ділянці було звичайне поле, де її батько вирощував полуницю. «Я й подумати не могла, що колись це місце стане таким, яким я бачу його сьогодні», – каже Ангеліна Разумовська. До того ж, родина забудовників також залишила для себе помешкання в одному із цих будинків, де Ангеліна сама зайнялася облаштуванням та дизайном оселі.







Короткий вступ від забудовника і ініціативу перехопив голова кооперативу Сергій Григоренко, який оригінально почав представляти присутніх.



«По-перше, «Оріон» – це енергія та дизайн, що створив Андрій Разумовський, але справа не лише в тому, «Оріон» – це – ми, це Назар із його мудрим поглядом і юридичними знаннями, це – окуляри Кості в стилі Стива Джибса, це – поважна лисина Василя і його погляд ревізора, це – юрист Андрій, це – Сергій з його сексуальною бородою, про яку говорять дівчата… Тобто, цей комплекс – це ми. Таким життєвим, класним і живим його роблять люди», – переконаний Сергій Григоренко, ловлячи погляди і щирі посмішки кожного зі своїх сусідів.







Аби краще дізнатися один про одного, не лише із асоціацій голови кооперативу, ведучий заходу запропонував кожному із сусідів розповісти про себе, родину та захоплення.



«Ну з нами можете на рибалку з'їздити, в Горохівський, приходьте, в індивідуальному порядку домовимося», – жартує Олена. Також каже, що за освітою вона – дизайнер, оформляла квартиру сама, тож запропонувала і сусідам свою допомогу, раптом комусь потрібна фахова порада. «Про себе можу багато розповідати, але можу і про сусідів сказати, що зараз я вже точно знаю, які вони – ідеальні, що завжди раді і готові допомогти».







«Доброго дня, мене звати Сергій, більшість мене точно знають, хочу сказати, що це вже не перший день сусіда, який ми тут проводимо, цим займаємось регулярно, от за декілька днів знову плануємо зібратися», – з гумором він починає своє знайомство. – «Давайте жити дружно, тоді і такі події будуть частішими».







Естафету знайомства швидко перейняв ще один мешканець «Оріону» Назар, що заселився сюди одним з перших.



«Ми з дружиною довго вагалися будинок чи квартиру купувати, я хотів перше, дружина – друге, але ось воно ідеальне рішення. Ми приїхали вперше подивилися сюди і відразу закохалися. Чим тут класно, бо дуже атмосферно і душевно», – розповів Назар, після чого передав мікрофона людині, яка особисто для нього стала прикладом того сусіда, яким повинен бути кожен.







«Коротка передісторія: стук у двері ввечері, відкриваю, а там пан Василь із пирогами, каже – то вам, дружина спекла, візьміть скуштуйте. Пироги і справді були дуже смачними», – пригадує Назар.



Пан Василь – найстарший мешканець ЖК «Оріон», але переконує, що в оточенні такої молодої компанії йому дуже комфортно і цікаво. «Шкода одного, якби от Андрій Разумовський побудував цей комплекс років 30 тому, то я був би такий, як і ви всі тут», – сміється мешканець.







Представлення сусідів тривало майже годину, але час пролетів як мить. «Інвесторівська» традиція влаштовувати такі заходи вкотре дуже сподобалася учасникам цього теплого і атмосферного дійства.







Фото Павла БЕРЕЗЮКА.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Звести будинок, продумати інфраструктуру, облаштувати територію – кропітка щоденна праця для забудовників, які не шкодують на це часу, сил і матеріальних ресурсів. Утім, в житлових комплексах важливо не лише це, а ще й створення особливої атмосфери.У будівельній компанії «Інвестор» розуміють, що житловий комплекс це – не просто цегляні стіни, сучасний фасад, комфортне планування, перш за все, житловий комплекс – це люди, які його наповнюють неповторним змістом. Тому у компанії залюбки підтримують цікаві ініціативи клієнтів та пропонують свої формати знайомства між сусідами. Однією з таких стало проведення Дня доброго сусіда, коли мешканці новобудови збираються разом, п'ють каву чи ігристе та розповідають про себе.Влаштували таке дійство й для жителів ЖК «Оріон», що у Зміїнці. Варто зауважити, що це вже 4 захід такого формату для клієнтів «Інвестора», і щоразу це стає початком добросусідських стосунків усіх мешканців будинку.Першим своїх сусідів зустрічав на вході голова обслуговуючого кооперативу «Оріон 11», до того ж він – і перший мешканець житлового комплексу. Поселився тут із сім'єю ще у серпні минулого року. Каже, що поки проживають в «Оріоні» половина родин, однак інші активно роблять ремонти, тож на свято чекають усіх, а повноцінного поповнення сусідського колективу – зовсім незабаром.У силу своїх обов’язків він - чи не єдиний, хто вже встиг перезнайомитися з кожним.«Усіх і в три мішки не збереш, всі різні. Одне можу сказати, що живуть та житимуть тут дуже цікаві люди. Є і держслужбовці, і підприємці, адвокати, громадські діячі, і пенсіонери, переважна більшість – молодь. Зовсім нещодавно в «Оріоні» з’явилася перша корінна мешканка – дівчинка Уляна, що народилася ута», – розповів Сергій Григоренко.Тим часом мешканці сходилися, а дехто вже й встиг знайти собі компанію. Поки діти розважалися з аніматорами, батьки відпочивали і роззнайомлювалися з майбутніми сусідами ще до початку офіційного відкриття свята.Традиційно першим вийшов привітати новоселів директор будівельної компанії «Інвестор»Він пообіцяв «оріонівцям» свою підтримку та допомогу у разі потреби, адже після завершення будівництва компанія завжди будує дружні стосунки зі своїми клієнтами. Також Андрій Разумовський зробив приємний подарунок родині Рожків.«У наших комплексах сім‘ї завжди поповнюються, це – велике щастя», – зауважив директор «Інвестора» та вручив батькам новонародженої Улянки подарунок.Андрій Разумовський розповів, що спочатку думав звести тут багатоповерхівку, але все ж зупинився на невисоких двоповерхових блокованих котеджах по чотири квартири на кожен.«Такого ще в нас не було, оскільки це 4 квартири у 4 будинках, то ми назвали їх «квадрохаусами», – зазначає забудовник і додає: «Тут якась особлива атмосфера».Зізнається, що «Оріон», особисто для нього, – один із найкращих малоповерхових проектів «Інвестора».Його дружинарозповіла, що ще декілька років тому на цій ділянці було звичайне поле, де її батько вирощував полуницю. «Я й подумати не могла, що колись це місце стане таким, яким я бачу його сьогодні», – каже Ангеліна Разумовська. До того ж, родина забудовників також залишила для себе помешкання в одному із цих будинків, де Ангеліна сама зайнялася облаштуванням та дизайном оселі.Короткий вступ від забудовника і ініціативу перехопив голова кооперативу Сергій Григоренко, який оригінально почав представляти присутніх.«По-перше, «Оріон» – це енергія та дизайн, що створив Андрій Разумовський, але справа не лише в тому, «Оріон» – це – ми, цеіз його мудрим поглядом і юридичними знаннями, це – окулярив стилі Стива Джибса, це – поважна лисинаі його погляд ревізора, це – юрист, це –з його сексуальною бородою, про яку говорять дівчата… Тобто, цей комплекс – це ми. Таким життєвим, класним і живим його роблять люди», – переконаний Сергій Григоренко, ловлячи погляди і щирі посмішки кожного зі своїх сусідів.Аби краще дізнатися один про одного, не лише із асоціацій голови кооперативу, ведучий заходу запропонував кожному із сусідів розповісти про себе, родину та захоплення.«Ну з нами можете на рибалку з'їздити, в Горохівський, приходьте, в індивідуальному порядку домовимося», – жартує. Також каже, що за освітою вона – дизайнер, оформляла квартиру сама, тож запропонувала і сусідам свою допомогу, раптом комусь потрібна фахова порада. «Про себе можу багато розповідати, але можу і про сусідів сказати, що зараз я вже точно знаю, які вони – ідеальні, що завжди раді і готові допомогти».«Доброго дня, мене звати Сергій, більшість мене точно знають, хочу сказати, що це вже не перший день сусіда, який ми тут проводимо, цим займаємось регулярно, от за декілька днів знову плануємо зібратися», – з гумором він починає своє знайомство. – «Давайте жити дружно, тоді і такі події будуть частішими».Естафету знайомства швидко перейняв ще один мешканець «Оріону» Назар, що заселився сюди одним з перших.«Ми з дружиною довго вагалися будинок чи квартиру купувати, я хотів перше, дружина – друге, але ось воно ідеальне рішення. Ми приїхали вперше подивилися сюди і відразу закохалися. Чим тут класно, бо дуже атмосферно і душевно», – розповів Назар, після чого передав мікрофона людині, яка особисто для нього стала прикладом того сусіда, яким повинен бути кожен.«Коротка передісторія: стук у двері ввечері, відкриваю, а там пан Василь із пирогами, каже – то вам, дружина спекла, візьміть скуштуйте. Пироги і справді були дуже смачними», – пригадує Назар.Пан Василь – найстарший мешканець ЖК «Оріон», але переконує, що в оточенні такої молодої компанії йому дуже комфортно і цікаво. «Шкода одного, якби от Андрій Разумовський побудував цей комплекс років 30 тому, то я був би такий, як і ви всі тут», – сміється мешканець.Представлення сусідів тривало майже годину, але час пролетів як мить. «Інвесторівська» традиція влаштовувати такі заходи вкотре дуже сподобалася учасникам цього теплого і атмосферного дійства.Фото Павла БЕРЕЗЮКА.

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