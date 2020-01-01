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У місті на Волині через сильний вітер дерево впало на проїжджу частину дороги

У місті на Волині через сильний вітер дерево впало на проїжджу частину дороги
Внаслідок сильних поривів вітру на Волині декілька доріг в області виявилися заблоковані поваленими деревами.

Про це інформує ДСНС України у Волинській області.

Зокрема, увечері минулої доби звільнили від поваленого внаслідок поривів вітру дерева проїжджу частину на вулиці Олександра Олеся у місті Володимирі-Волинському.


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Теги: негода. дерево, повалення
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