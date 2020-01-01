У місті на Волині через сильний вітер дерево впало на проїжджу частину дороги





Про це інформує ДСНС України у Волинській області.



Зокрема, увечері минулої доби звільнили від поваленого внаслідок поривів вітру дерева проїжджу частину на вулиці Олександра Олеся у місті Володимирі-Волинському.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внаслідок сильних поривів вітру на Волині декілька доріг в області виявилися заблоковані поваленими деревами.Про це інформує ДСНС України у Волинській області.Зокрема, увечері минулої доби звільнили від поваленого внаслідок поривів вітру дерева проїжджу частину на вулиці Олександра Олеся у місті Володимирі-Волинському.

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