На мітинг під Луцькраду знову вийшли підприємці Центрального ринку. ФОТО

Підприємці Центрального ринку вкотре вийшли під стіни Луцькради, адже саме сьогодні на земельній комісії мерії одним з питань буде поділ земельної ділянки, що знаходиться у майновому комплексі Волинської облспоживспілки.Акція протесту розпочалася вранці 30 червня.Мова йтиме про поділ ринку Центральний – ділянки площею більше двох гектарів, яка зареєстрована у державному реєстрі прав власності, як єдиний майновий комплекс, куди входить і павільйон, і холодильні камери, і паркан, і бруківка та інші об’єкти нерухомості.Підприємець, який працює на Старому ринку вже понад 20 років, розповів, що Луцькрада цю реєстрацію у держреєстрі прав власності оскаржувала, питання дійшло аж до Верховного суду, який своїм рішенням зрештою визнав комплекс єдиним і неподільним.«Враховуючи це, сьогодні питання поділу ділянки на комісії не мало б стояти взагалі. Окрім цього, ділянка входить в державний історико-культурний заповідник. Той опорний план, який міська влада подавала до міністерства культури, щодо реконструкції ринку, на цей час – не затвердили і знаходиться на доопрацюванні. Я – не юрист, я простий підприємець, але не розумію, яким чином модна ділити ділянку, яка є частиною історико-культурного заповідника», – каже чоловік.«Потрібно попереджувати підприємців за рік, а не так, що стріла крану – розгорнута над контейнером, а люди чекають «на телефоні», коли рішення підпишуть», – обурюється чоловік діями муніципальної поліції щодо демонтажу.Люди гуртом стверджують, що вони – платників податків і мають право працювати, вони – підприємці, які вносять у бюджет Луцька великі суми.Підприємці також розповідають, що їм невигідно працювати на Новому ринку. До того ж, важливим моментом, який також зупиняє підприємців від переїзду на іншу локацію є те, що Новий ринок має статус торгового центру, а згідно з законодавством, усі, хто там працюють повинні мати касові апарати.«Договір оренди ділянки на Новому ринку закінчується за півтора роки, як мені відомо. Де ж тоді гарантія, що нас не змусять переїжджати знову чи не захочуть, аби ми вкладали гроші у будівництво торгового центру, який там має бути за документами?», – говорить Петро Козіна.Цього разу на мітинг зібралося близько сотні підприємців, стояли з плакатами і рупором.Наразі люди чекають, щоб з ними поспілкувалися посадовці й, зокрема, члени земельної комісії, яка триває в онлайн-режимі.