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На мітинг під Луцькраду знову вийшли підприємці Центрального ринку. ФОТО

На мітинг під Луцькраду знову вийшли підприємці Центрального ринку. ФОТО
Підприємці Центрального ринку вкотре вийшли під стіни Луцькради, адже саме сьогодні на земельній комісії мерії одним з питань буде поділ земельної ділянки, що знаходиться у майновому комплексі Волинської облспоживспілки.

Акція протесту розпочалася вранці 30 червня.

Мова йтиме про поділ ринку Центральний – ділянки площею більше двох гектарів, яка зареєстрована у державному реєстрі прав власності, як єдиний майновий комплекс, куди входить і павільйон, і холодильні камери, і паркан, і бруківка та інші об’єкти нерухомості.

Підприємець Петро Козіна, який працює на Старому ринку вже понад 20 років, розповів, що Луцькрада цю реєстрацію у держреєстрі прав власності оскаржувала, питання дійшло аж до Верховного суду, який своїм рішенням зрештою визнав комплекс єдиним і неподільним.

«Враховуючи це, сьогодні питання поділу ділянки на комісії не мало б стояти взагалі. Окрім цього, ділянка входить в державний історико-культурний заповідник. Той опорний план, який міська влада подавала до міністерства культури, щодо реконструкції ринку, на цей час – не затвердили і знаходиться на доопрацюванні. Я – не юрист, я простий підприємець, але не розумію, яким чином модна ділити ділянку, яка є частиною історико-культурного заповідника», – каже чоловік.

«Потрібно попереджувати підприємців за рік, а не так, що стріла крану – розгорнута над контейнером, а люди чекають «на телефоні», коли рішення підпишуть», – обурюється чоловік діями муніципальної поліції щодо демонтажу.

Люди гуртом стверджують, що вони – платників податків і мають право працювати, вони – підприємці, які вносять у бюджет Луцька великі суми.

Підприємці також розповідають, що їм невигідно працювати на Новому ринку. До того ж, важливим моментом, який також зупиняє підприємців від переїзду на іншу локацію є те, що Новий ринок має статус торгового центру, а згідно з законодавством, усі, хто там працюють повинні мати касові апарати.

«Договір оренди ділянки на Новому ринку закінчується за півтора роки, як мені відомо. Де ж тоді гарантія, що нас не змусять переїжджати знову чи не захочуть, аби ми вкладали гроші у будівництво торгового центру, який там має бути за документами?», – говорить Петро Козіна.

Цього разу на мітинг зібралося близько сотні підприємців, стояли з плакатами і рупором.

Наразі люди чекають, щоб з ними поспілкувалися посадовці й, зокрема, члени земельної комісії, яка триває в онлайн-режимі.
На мітинг під Луцькраду знову вийшли підприємці Центрального ринку. ФОТО
На мітинг під Луцькраду знову вийшли підприємці Центрального ринку. ФОТО
На мітинг під Луцькраду знову вийшли підприємці Центрального ринку. ФОТО
На мітинг під Луцькраду знову вийшли підприємці Центрального ринку. ФОТО


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Теги: базарники, мітинг, Луцькрада
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