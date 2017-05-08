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Волиняни перекрили трасу «Київ-Ковель-Ягодин». ФОТО

Волиняни перекрили трасу «Київ-Ковель-Ягодин». ФОТО
Проти укрупнення районів сьогодні, 30 червня, люди протестують поблизу Маневич на Волині. Учасники акції перекрили міжнародну автотрасу "Київ-Ковель-Ягодин".

Зазначається, що мітингарі безперервно ходят пішохідним переходом, чим паралізували рух транспорту. Пропускають лише машини екстрених служб і рейсові автобуси, - пише Суспільне Волині.

Люди вимагають, аби не ліквідовували Маневицький район. За новим планом укрупнення територій, який на початку червня оприлюднило Міністерство громад і територій, він має увійти до Камінь-Каширського району.

Нагадаємо, що 17 червня близько двох сотень людей на трасі "Київ-Ковель-Ягодин" теж влаштовували акцію протесту.

Волиняни перекрили трасу «Київ-Ковель-Ягодин». ФОТО
Волиняни перекрили трасу «Київ-Ковель-Ягодин». ФОТО
Волиняни перекрили трасу «Київ-Ковель-Ягодин». ФОТО

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Теги: траса, рух, мітинг, перекриття
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Коментарі 1
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краще б полуницю збирали
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