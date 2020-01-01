Відкриття кордонів: чи зможуть українці їздити в Європу з 1 липня





Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, - пише



Міністр зазначив, що з таким високим рівнем захворюваності Україна не потрапляє до "зеленої зони" ЄС, отже вільного в’їзду наших громадян до країн Шенгенської зони найближчим часом не відкриють.



"Хочу нагадати, що ще два тижні тому цей показник (рівень захворюваності) був на рівні 37. Тобто таке шалене зростання, яке відбулось протягом останніх двох тижнів", - наголосив Степанов.



В’їзд залишиться відкритим для деяких категорій громадян: дипломатів, людей, які їдуть на сезонну роботу, на навчання, або шукають притулку в країнах ЄС.



Нагадаємо, Євросоюз від початку липня відкриє кордони для подорожувальників з 14 країн, також готові пустити туристів з Китаю, якщо країна запропонує взаємну угоду для мандрівників з ЄС.



Водночас у Євросоюзі визначили країни, з якими кордон не відкриють через надвисокий рівень захворюваності. До "червоної зони", зокрема, потрапили Бразилія, США та Росія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від 1 липня ЄС планує відкрити кордони для країн, в яких низький показник захворюваності. Рівень захворюваності на коронавірус в Україні складає 57 випадків на 100 тисяч населення, в той час як Євросоюз відкриє свої кордони для країн з показником 16 випадків і менше.Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я, - пише ТСН. Міністр зазначив, що з таким високим рівнем захворюваності Україна не потрапляє до "зеленої зони" ЄС, отже вільного в’їзду наших громадян до країн Шенгенської зони найближчим часом не відкриють."Хочу нагадати, що ще два тижні тому цей показник (рівень захворюваності) був на рівні 37. Тобто таке шалене зростання, яке відбулось протягом останніх двох тижнів", - наголосив Степанов.В’їзд залишиться відкритим для деяких категорій громадян: дипломатів, людей, які їдуть на сезонну роботу, на навчання, або шукають притулку в країнах ЄС.Нагадаємо, Євросоюз від початку липня відкриє кордони для подорожувальників з 14 країн, також готові пустити туристів з Китаю, якщо країна запропонує взаємну угоду для мандрівників з ЄС.Водночас у Євросоюзі визначили країни, з якими кордон не відкриють через надвисокий рівень захворюваності. До "червоної зони", зокрема, потрапили Бразилія, США та Росія.

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