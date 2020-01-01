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Як влітку змінюється ЖК «Caramel Residence». ФОТО*

Як влітку змінюється ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Літо у розпалі. А це означає, що на будівництві сучасного житлового комплексу "Caramel Residence", котрий зводить відома на Волині та за її межами будівельна компанія ЛДБК, - справжня спека.

Будівельники продовжують невпинно працювати над втіленням яскравого проєкту, що вже нарекли окрасою 40-го мікрорайону міста. Усе задля того, аби майбутні мешканці могли якомога швидше вселитися в омріяні помешкання і відчути на власному прикладі всі переваги житла в новобудовах. А ЖК "Caramel Residence" точно є чим похизуватися.

Комплекс розміщений фактично у зеленій зоні, що охоплює аж 8 гектарів. Тут можна буде і на велосипедах покататися, і відпочити від гамору міста, і з друзями пікнік влаштувати. Окрім того, забудовник подбав про дозвілля найменших мешканців "карамельних" будинків, облаштувавши дитяче містечко "Карамелька", яке вже встигли полюбити діти з усього мікрорайону.

Буде чим зайнятися у цій яскравій оазі й любителям спорту та прихильникам здорового способу життя, адже на території житлового комплексу облаштували сучасний спортивний майданчик із вуличними тренажерами від відомого виробника.

Мешканці будинку першої черги житлового комплексу, що на Конякіна, 3А, оселилися там ще влітку 2018 року. "Карамельна" багатоповерхівка наповнилася щирими емоціями і сімейним затишком.

У багатоповерхівці, що на Конякіна, 3Б, фахівці завершили усі етапи будівництва та облаштували територію довкола. У помешканнях встановили двоконтурні газові котли Vaillant, панельні радіатори, металопластикові вікна з 5-ти камерної профільної системи та з 2-х камерним склопакетом, броньовані двері. Окрім того, забудовник подбав і про важливу складову - екологічність, зокрема основні несучі конструкції збудували з червоної цегли, фахівці використовували цементно-вапняну штукатурку, до складу якої входять природні мінеральні матеріали, відмовилися також від популярних нині тонованих вікон, які поглинають світло і знижують рівень прогрівання приміщень.

Будинок, що на Конякіна, 3В, набуває зовсім інших обрисів - спеціалісти встановили вікна та завершили штукатурні роботи у двох секціях багатоповерхівки. Завершили у двох секціях сантехнічні роботи. Нині у будинку готуються до влаштування стяжок.

У четвертому будинку "Caramel Residence", що на Конякіна, 3Г уже звели 10 поверхів усіх трьох секцій. Окрім того, фахівці встановили вікна на дев'яти поверхах у трьох секціях "карамельки" і нині тривають роботи 10-му поверсі. Завершили електромонтажні роботи на 9-ти поверхах першої секції. Фахівці виконують приготування до виконання покрівельних і штукатурних робіт.

Попри чималі об'єми будівництва, не припиняють працювати й над двома новими багатоповерхівками житлового комплексу "Caramel Residence". На Конякіна, 3Д до завершення підходить зведення першого поверху у двох секціях. У будинку на Конякіна, 3Ж, закінчили так званий "нульовий цикл" без перекриття, зокрема утеплення стін підвалу, цоколя, гідроізоляційні роботи, облаштування входів.

Детальнішу інформацію про проєкти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.

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Як влітку змінюється ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як влітку змінюється ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як влітку змінюється ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як влітку змінюється ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як влітку змінюється ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як влітку змінюється ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як влітку змінюється ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як влітку змінюється ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як влітку змінюється ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як влітку змінюється ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як влітку змінюється ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як влітку змінюється ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як влітку змінюється ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як влітку змінюється ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як влітку змінюється ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як влітку змінюється ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як влітку змінюється ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як влітку змінюється ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як влітку змінюється ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як влітку змінюється ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як влітку змінюється ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як влітку змінюється ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як влітку змінюється ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як влітку змінюється ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як влітку змінюється ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як влітку змінюється ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як влітку змінюється ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як влітку змінюється ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як влітку змінюється ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як влітку змінюється ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як влітку змінюється ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як влітку змінюється ЖК «Caramel Residence». ФОТО*

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Теги: будівництво, новобудови, Caramel Residence, ЛДБК
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