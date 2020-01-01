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У породіллі, яка померла на Волині від COVID-19, дитина народилася у важкому стані

У породіллі, яка померла на Волині від COVID-19, дитина народилася у важкому стані
Розповіли про породіллю з Рівненщини, яка померла від ускладнень коронавірусу на Волині.

Про це йдеться на офіційній сторінці Луцького клінічного пологового будинку у facebook.

Зазначається, що 22 червня вагітна з Млинівського району була на консультації у Волинському обласному перинатальному центрі, де її оглянули лікарі. А вже звідти її відправили у інфекційну лікарню.

"Там проведено рентген обстеження взято ПЛР тест на Covid-19 і з діагнозом: Вагітність 5 в 38 тижнів. Оперована матка. Двобічна пневмонія. COVID ?(під питанням) скерована в ЛКПБ", - йдеться у повідомлені.

А 23 червня жінці провели кесарів розтин згідно акушерських показів. Народилася дитина у важкому стані. У зв’язку із погіршенням стану породіллі та підтвердженим діагнозом COVID-19 (ПЛР позитивний) 24 червня її перевели у лікарню в Боголюби. 28 червня жінка померла.

Дитина наразі знаходиться у відділенні реанімації Луцького клінічного пологового будинку з позитивною динамікою із підтвердженим негативним результатом на COVID-19.

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Теги: коронавірус, породілля, Луцьк. дитина, стан, реанімація
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