У «ПортСity» триває виставка абстрактного мистецтва*
Сьогодні, 14:00
В рамках конкурсу мистецтв від "ПортCity" у торгово-розважальному центрі триває виставка унікальних робіт художника Миколи Солопа.
Захід розпочався 26 червня і триватиме до 9 липня, повідомляють в адміністрації закладу.
Як говорить художник: натхнення малювати прийшло до нього в 2018 році, хоча до цього він ніколи малювати не пробував. Переносить на полотно те, що йому підказує інтуїція в процесі малювання.
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Тема виставки: абстракція (авторська техніка).
⠀
Насолоджуватися витворами мистецтва художника можна щодня з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі у ТРЦ "ПортCity".
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Нагадуємо, що реєстрація на конкурс "Виставка мистецтв" триватиме до 17.07.2020 року.
Деталі конкурсу за цим посиланням.
Анкета для реєстрації тут.
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Захід розпочався 26 червня і триватиме до 9 липня, повідомляють в адміністрації закладу.
Як говорить художник: натхнення малювати прийшло до нього в 2018 році, хоча до цього він ніколи малювати не пробував. Переносить на полотно те, що йому підказує інтуїція в процесі малювання.
⠀
Тема виставки: абстракція (авторська техніка).
⠀
Насолоджуватися витворами мистецтва художника можна щодня з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі у ТРЦ "ПортCity".
⠀
Нагадуємо, що реєстрація на конкурс "Виставка мистецтв" триватиме до 17.07.2020 року.
Деталі конкурсу за цим посиланням.
Анкета для реєстрації тут.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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