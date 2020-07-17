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У «ПортСity» триває виставка абстрактного мистецтва*

У «ПортСity» триває виставка абстрактного мистецтва*
В рамках конкурсу мистецтв від "ПортCity" у торгово-розважальному центрі триває виставка унікальних робіт художника Миколи Солопа.

Захід розпочався 26 червня і триватиме до 9 липня, повідомляють в адміністрації закладу.

Як говорить художник: натхнення малювати прийшло до нього в 2018 році, хоча до цього він ніколи малювати не пробував. Переносить на полотно те, що йому підказує інтуїція в процесі малювання.

Тема виставки: абстракція (авторська техніка).

Насолоджуватися витворами мистецтва художника можна щодня з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі у ТРЦ "ПортCity".

Нагадуємо, що реєстрація на конкурс "Виставка мистецтв" триватиме до 17.07.2020 року.

Деталі конкурсу за цим посиланням.
Анкета для реєстрації тут.

У «ПортСity» триває виставка абстрактного мистецтва*

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Теги: портсіті, виставка художника
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