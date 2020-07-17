У «ПортСity» триває виставка абстрактного мистецтва*

Миколи Солопа.



Захід розпочався 26 червня і триватиме до 9 липня, повідомляють в адміністрації закладу.



Як говорить художник: натхнення малювати прийшло до нього в 2018 році, хоча до цього він ніколи малювати не пробував. Переносить на полотно те, що йому підказує інтуїція в процесі малювання.

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Тема виставки: абстракція (авторська техніка).

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Насолоджуватися витворами мистецтва художника можна щодня з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі у ТРЦ "ПортCity".

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Нагадуємо, що реєстрація на конкурс "Виставка мистецтв" триватиме до 17.07.2020 року.



Деталі конкурсу за цим

Анкета для реєстрації тут.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В рамках конкурсу мистецтв від "ПортCity" у торгово-розважальному центрі триває виставка унікальних робіт художникаЗахід розпочався 26 червня і триватиме до 9 липня, повідомляють в адміністрації закладу.Як говорить художник: натхнення малювати прийшло до нього в 2018 році, хоча до цього він ніколи малювати не пробував. Переносить на полотно те, що йому підказує інтуїція в процесі малювання.Тема виставки: абстракція (авторська техніка).Насолоджуватися витворами мистецтва художника можна щодня з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі у ТРЦ "ПортCity".Нагадуємо, що реєстрація на конкурс "Виставка мистецтв" триватиме до 17.07.2020 року.Деталі конкурсу за цим посиланням. Анкета для реєстрації

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