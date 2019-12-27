У луцькому парку вкладають бруківкою алею Миколи Голованя*

Миколи Голованя. Там встановлюють скульптури, налаштовують підсвітлення.



Крім того, алею прикрасить бруківка моделі



«На сьогодні технологія «COLORMIX» є передовою, адже дозволяє змішувати фарби і отримувати в результаті надзвичайно гарні кольорові рішення, до 20 різних варіантів. Проста і строга форма бруківки Цеглинка дає можливість для величезної кількості варіантів викладки, а великий вибір кольорів додає до цього ще й змогу створювати орнаменти у модерному чи народному стилі, ціна від 225.00 грн/м2», - повідомили в компанії.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в Центральному парку імені Лесі Українки оновлюють алею казкових героїв скульптора. Там встановлюють скульптури, налаштовують підсвітлення.Крім того, алею прикрасить бруківка моделі «Цеглинка» із технологією «COLORMIX» від компанії LeBruk , - пише видання t1.ua «На сьогодні технологія «COLORMIX» є передовою, адже дозволяє змішувати фарби і отримувати в результаті надзвичайно гарні кольорові рішення, до 20 різних варіантів. Проста і строга форма бруківки Цеглинка дає можливість для величезної кількості варіантів викладки, а великий вибір кольорів додає до цього ще й змогу створювати орнаменти у модерному чи народному стилі, ціна від 225.00 грн/м2», - повідомили в компанії.

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