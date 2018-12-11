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«ПортCity» подарує 15 000 гривень за найкращу фотозону*

«ПортCity» подарує 15 000 гривень за найкращу фотозону*
Торгово-розважальний центр "ПортCity" запрошує талановитих декораторів приєднатися до конкурсу фотозон.

Про це повідомили в адмінстрації закладу.

"На конкурсі ви зможете не тільки заявити про себе на широку публіку, але і отримаєте можливість виграти 15000 гривень від ТРЦ "ПортCity", - йдеться у повідомленні.

Щоб прийняти участь в конкурсі фотозон від "ПортCity", необхідно заповнити електронну анкету за цим посиланням.

Реєстрація учасників триватиме до 30 червня 2020 року включно. Зауважують, кількість учасників є обмежена.

Приз за найкращу фотозону - 15 000 грн.

Переможця конкурсу фотозон оберуть підписники Instagram сторінки "ПортCity". Зазначають, сторінка на період голосування буде закритою для нових підписників.


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Теги: ПортCity, найкраща фотозона, приз
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