«ПортCity» подарує 15 000 гривень за найкращу фотозону*
Сьогодні, 18:51
Торгово-розважальний центр "ПортCity" запрошує талановитих декораторів приєднатися до конкурсу фотозон.
Про це повідомили в адмінстрації закладу.
"На конкурсі ви зможете не тільки заявити про себе на широку публіку, але і отримаєте можливість виграти 15000 гривень від ТРЦ "ПортCity", - йдеться у повідомленні.
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Щоб прийняти участь в конкурсі фотозон від "ПортCity", необхідно заповнити електронну анкету за цим посиланням.
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Реєстрація учасників триватиме до 30 червня 2020 року включно. Зауважують, кількість учасників є обмежена.
⠀
Приз за найкращу фотозону - 15 000 грн.
⠀
Переможця конкурсу фотозон оберуть підписники Instagram сторінки "ПортCity". Зазначають, сторінка на період голосування буде закритою для нових підписників.
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Про це повідомили в адмінстрації закладу.
"На конкурсі ви зможете не тільки заявити про себе на широку публіку, але і отримаєте можливість виграти 15000 гривень від ТРЦ "ПортCity", - йдеться у повідомленні.
⠀
Щоб прийняти участь в конкурсі фотозон від "ПортCity", необхідно заповнити електронну анкету за цим посиланням.
⠀
Реєстрація учасників триватиме до 30 червня 2020 року включно. Зауважують, кількість учасників є обмежена.
⠀
Приз за найкращу фотозону - 15 000 грн.
⠀
Переможця конкурсу фотозон оберуть підписники Instagram сторінки "ПортCity". Зазначають, сторінка на період голосування буде закритою для нових підписників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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