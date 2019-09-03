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У річці на Львівщині втопився волинянин

У річці на Львівщині втопився волинянин
На Львівщині у річці знайшли тіло чоловіка, мешканця Волині.

28 червня у Сокальське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що близько 12.25 неподалік села Шихтарі у річці Західний Буг рибалки виявили тіло чоловіка без ознак життя, пише сектор комунікації поліції Львівської області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановили особу загиблого – 57-річного жителя міста Нововолинськ Волинської області. Ознак насильницької смерті на тілі не виявили.

Попередньо встановили, що причиною смерті чоловіка стало утоплення. Остаточна причина буде названа після проведення всіх необхідних експертиз.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст.115 (умисне вбивство) з «приміткою – нещасний випадок» Кримінального кодексу України.

Проводиться розслідування.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Львівщина, утоплення, смерть, волинянин
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