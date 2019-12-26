На Київщині від вибуху загинув учасник АТО





Про це



Тіло місцевого жителя 1984 року народження виявил ввечері 29 червня поблизу одного з житлових будинків міста.



Огляд тіла та місця події показав, що чоловік загинув у результаті вибуху. Слідство припускає, що йдеться про необережне поводження з вибуховим пристроєм.



Відомо, що загиблий наразі ніде не працював, але двічі був учасником Антитерористичної операції на Сході України.



Наразі триває розслідування.

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