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На Київщині від вибуху загинув учасник АТО

На Київщині від вибуху загинув учасник АТО
У Фастові Київської області від вибуху загинув чоловік.

Про це УНН повідомили правоохоронці.

Тіло місцевого жителя 1984 року народження виявил ввечері 29 червня поблизу одного з житлових будинків міста.

Огляд тіла та місця події показав, що чоловік загинув у результаті вибуху. Слідство припускає, що йдеться про необережне поводження з вибуховим пристроєм.

Відомо, що загиблий наразі ніде не працював, але двічі був учасником Антитерористичної операції на Сході України.

Наразі триває розслідування.

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Теги: вибух, учасник АТО, граната
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