На Київщині від вибуху загинув учасник АТО
Сьогодні, 13:33
У Фастові Київської області від вибуху загинув чоловік.
Про це УНН повідомили правоохоронці.
Тіло місцевого жителя 1984 року народження виявил ввечері 29 червня поблизу одного з житлових будинків міста.
Огляд тіла та місця події показав, що чоловік загинув у результаті вибуху. Слідство припускає, що йдеться про необережне поводження з вибуховим пристроєм.
Відомо, що загиблий наразі ніде не працював, але двічі був учасником Антитерористичної операції на Сході України.
Наразі триває розслідування.
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Про це УНН повідомили правоохоронці.
Тіло місцевого жителя 1984 року народження виявил ввечері 29 червня поблизу одного з житлових будинків міста.
Огляд тіла та місця події показав, що чоловік загинув у результаті вибуху. Слідство припускає, що йдеться про необережне поводження з вибуховим пристроєм.
Відомо, що загиблий наразі ніде не працював, але двічі був учасником Антитерористичної операції на Сході України.
Наразі триває розслідування.
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