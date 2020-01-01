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У Луцьку – черга, аби зробити тест на коронавірус

У Луцьку – черга, аби зробити тест на коронавірус
Більше 30 людей зібралося біля Волинського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом, аби зробити тести на коронавірус і виявити наявність антитіл в організмі.

Про це повідомляє "Суспільне Волині".

Лучанка Світлана Костянтинівна каже, що протягом кількох днів має температуру. Щоб зробити аналіз, їхала сюди громадським транспортом, бо на аналіз направив сімейний лікар.

"Я дзвонила на гарячу лінію, на невідкладну допомогу – ніхто до мене не приїхав. Прийшла до сімейного лікаря – сказали: якщо я хочу знати для себе, можу поїхати і здати в центр СНІДу на Волі. Я тільки в цьому зацікавлена получилась. Але я їду транспортом. Я не гарантую, що я не хвора. Приїхала сюди – і тут така черга. І це я стою на такому протязі уже 2 години", - каже Світлана Костянтинівна.
У Луцьку – черга, аби зробити тест на коронавірус

Серед людей, які сюди звертаються – ті, хто хоче перевірити себе на наявність хвороби, люди, яких направили сюди лікарі, а також ті, хто їде за кордон та військовослужбовці. Про це розповіла головна лікарка закладу Олена Макаренко. З її слів, щодня у Центрі СНІДу роблять до 100 аналізів.

"Ми намагаємося дотримуватися усіх протиепідемічних правил, дистанції між людьми, що спонукало виникнення черги на вулиці. І в прольоті сходів стоять, це не бажано. Максимум 3-4 людини по черзі, щоб заходили", - говорить Олена Макаренко.

У Луцьку – черга, аби зробити тест на коронавірус

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Теги: тест на коронавірус, Луцьк, центр СНІДу
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Коментарі 1
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Для чого люди з температурою стоять в черзі? Антитіла М появляються не раніше 7 дня хвороби. Діагноз "COVID -19" ставиться тільки за результатом ПЛР. Тактика лікування від наявності "COVID -19" не змінюється.???? Хворим там робити нічого.
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