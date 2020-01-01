У Луцьку – черга, аби зробити тест на коронавірус





Про це



Лучанка Світлана Костянтинівна каже, що протягом кількох днів має температуру. Щоб зробити аналіз, їхала сюди громадським транспортом, бо на аналіз направив сімейний лікар.



"Я дзвонила на гарячу лінію, на невідкладну допомогу – ніхто до мене не приїхав. Прийшла до сімейного лікаря – сказали: якщо я хочу знати для себе, можу поїхати і здати в центр СНІДу на Волі. Я тільки в цьому зацікавлена получилась. Але я їду транспортом. Я не гарантую, що я не хвора. Приїхала сюди – і тут така черга. І це я стою на такому протязі уже 2 години", - каже Світлана Костянтинівна.



Серед людей, які сюди звертаються – ті, хто хоче перевірити себе на наявність хвороби, люди, яких направили сюди лікарі, а також ті, хто їде за кордон та військовослужбовці. Про це розповіла головна лікарка закладу Олена Макаренко. З її слів, щодня у Центрі СНІДу роблять до 100 аналізів.



"Ми намагаємося дотримуватися усіх протиепідемічних правил, дистанції між людьми, що спонукало виникнення черги на вулиці. І в прольоті сходів стоять, це не бажано. Максимум 3-4 людини по черзі, щоб заходили", - говорить Олена Макаренко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більше 30 людей зібралося біля Волинського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом, аби зробити тести на коронавірус і виявити наявність антитіл в організмі.Про це повідомляє "Суспільне Волині".Лучанкакаже, що протягом кількох днів має температуру. Щоб зробити аналіз, їхала сюди громадським транспортом, бо на аналіз направив сімейний лікар."Я дзвонила на гарячу лінію, на невідкладну допомогу – ніхто до мене не приїхав. Прийшла до сімейного лікаря – сказали: якщо я хочу знати для себе, можу поїхати і здати в центр СНІДу на Волі. Я тільки в цьому зацікавлена получилась. Але я їду транспортом. Я не гарантую, що я не хвора. Приїхала сюди – і тут така черга. І це я стою на такому протязі уже 2 години", - каже Світлана Костянтинівна.Серед людей, які сюди звертаються – ті, хто хоче перевірити себе на наявність хвороби, люди, яких направили сюди лікарі, а також ті, хто їде за кордон та військовослужбовці. Про це розповіла головна лікарка закладу. З її слів, щодня у Центрі СНІДу роблять до 100 аналізів."Ми намагаємося дотримуватися усіх протиепідемічних правил, дистанції між людьми, що спонукало виникнення черги на вулиці. І в прольоті сходів стоять, це не бажано. Максимум 3-4 людини по черзі, щоб заходили", - говорить Олена Макаренко.

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