1 липня низка вулиць у Луцьку залишаться без світла





Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, - йдеться на сайті Луцькради.



Світла не буде за такими адресами:



- з 09:00 до 17:00 - вул. Мазепи, 15-37, 6-22, вул. Балківська, вул. Кн. Острозьких, вул. Кн. Ружинських, вул. П. Мага, вул. П. Могили, вул. А. Шептицького, вул. О. Шума, вул. Й. Кунсевича, вул. Морозова та вул. Тополева, 2-36;



з 13:00 до 17:00 - вул. Теремнівська 89, вул. Загородня 1-11, 4,6,12,14.



Тож у лучан просять вибачення за тимчасові незручності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На деяких вулицях Луцька у середу, 1 липня, тимчасово вимкнуть електропостачання.Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, - йдеться на сайті Луцькради.Світла не буде за такими адресами:- з 09:00 до 17:00 - вул. Мазепи, 15-37, 6-22, вул. Балківська, вул. Кн. Острозьких, вул. Кн. Ружинських, вул. П. Мага, вул. П. Могили, вул. А. Шептицького, вул. О. Шума, вул. Й. Кунсевича, вул. Морозова та вул. Тополева, 2-36;з 13:00 до 17:00 - вул. Теремнівська 89, вул. Загородня 1-11, 4,6,12,14.Тож у лучан просять вибачення за тимчасові незручності.

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