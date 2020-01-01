1 липня низка вулиць у Луцьку залишаться без світла
Сьогодні, 19:00
На деяких вулицях Луцька у середу, 1 липня, тимчасово вимкнуть електропостачання.
Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, - йдеться на сайті Луцькради.
Світла не буде за такими адресами:
- з 09:00 до 17:00 - вул. Мазепи, 15-37, 6-22, вул. Балківська, вул. Кн. Острозьких, вул. Кн. Ружинських, вул. П. Мага, вул. П. Могили, вул. А. Шептицького, вул. О. Шума, вул. Й. Кунсевича, вул. Морозова та вул. Тополева, 2-36;
з 13:00 до 17:00 - вул. Теремнівська 89, вул. Загородня 1-11, 4,6,12,14.
Тож у лучан просять вибачення за тимчасові незручності.
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Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, - йдеться на сайті Луцькради.
Світла не буде за такими адресами:
- з 09:00 до 17:00 - вул. Мазепи, 15-37, 6-22, вул. Балківська, вул. Кн. Острозьких, вул. Кн. Ружинських, вул. П. Мага, вул. П. Могили, вул. А. Шептицького, вул. О. Шума, вул. Й. Кунсевича, вул. Морозова та вул. Тополева, 2-36;
з 13:00 до 17:00 - вул. Теремнівська 89, вул. Загородня 1-11, 4,6,12,14.
Тож у лучан просять вибачення за тимчасові незручності.
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