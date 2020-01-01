У Луцьку перевіряли громадський транспорт: які виявили порушення

У Луцьку перевірили виконання умов договору на перевезення пасажирів та виконання вимог карантину за маршрутами №25 та 29, а також тролейбусним маршрутом №12.У перевірці взяли участь заступник начальника управління транспорту та зв’язку, начальник відділу логістики перевезень, працівники управління, служби інспекції та департаменту муніципальної варти, - йдеться на сайті Луцькради.Зазначається, що зафіксували численні порушення зі сторони пасажирів, які не оплачували проїзд за допомогою електронного квитка. З усіма порушниками провели профілактичні бесіди та проінформували про відповідальність за недотримання умов користування громадським транспортом. Також склали відповідні акти.Зауважуть, що такі перевірки продовжать і надалі на різних маршрутах.