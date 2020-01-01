У Луцьку перевіряли громадський транспорт: які виявили порушення
Сьогодні, 14:43
У Луцьку перевірили виконання умов договору на перевезення пасажирів та виконання вимог карантину за маршрутами №25 та 29, а також тролейбусним маршрутом №12.
У перевірці взяли участь заступник начальника управління транспорту та зв’язку, начальник відділу логістики перевезень Олександр Середа, працівники управління, служби інспекції та департаменту муніципальної варти, - йдеться на сайті Луцькради.
Зазначається, що зафіксували численні порушення зі сторони пасажирів, які не оплачували проїзд за допомогою електронного квитка. З усіма порушниками провели профілактичні бесіди та проінформували про відповідальність за недотримання умов користування громадським транспортом. Також склали відповідні акти.
Зауважуть, що такі перевірки продовжать і надалі на різних маршрутах.
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У перевірці взяли участь заступник начальника управління транспорту та зв’язку, начальник відділу логістики перевезень Олександр Середа, працівники управління, служби інспекції та департаменту муніципальної варти, - йдеться на сайті Луцькради.
Зазначається, що зафіксували численні порушення зі сторони пасажирів, які не оплачували проїзд за допомогою електронного квитка. З усіма порушниками провели профілактичні бесіди та проінформували про відповідальність за недотримання умов користування громадським транспортом. Також склали відповідні акти.
Зауважуть, що такі перевірки продовжать і надалі на різних маршрутах.
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Коментарі 1
Упевнений на 199%, що ті порушники-пасажири до котрих були перевіряючими застосовані засоби профілактичного впливу, завтра знову будуть їздити у тролейбусах і маршрутках з такими точно порушеннями діючих карантинних обмежень. І не тільки карантинних правил та інструкцій. Знову і знову вертаємось до того, що у нашій державі переважна більшість громадян не бажає дотримуватись дисципліни та порядку в громадських місцях, а саме головне ці порушники відверто плювати хотіли на всіх: на співчуття до оточуючих.
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