Луцький хірург-онколог розповів, як вчасно виявити меланому. ВІДЕО
Сьогодні, 17:00
За минулий рік кількість хворих з меланомою збільшилася вдвічі в порівнянні з 2018 роком. Нині на Волині у семи людей зі ста тисяч виявляють це злоякісне утворення.
Про це йдеться у сюжеті ІА "Конкурент".
«Це одна з найагресивніших пухлин, яка досить швидко, протягом навіть одного року, може віддати метастази», – розповідає хірург-онколог Волинського обласного медичного центру з онкології Віталій Супрунець.
У 90 % задавнених випадків люди помирають. А все тому, що вчасно не звернули увагу на видозмінену родимку на власному тілі. Саме на ній, зі слів лікарів, найчастіше з’являються недоброякісні пухлини.
«Проблема меланоми в тому, що вона протікає безсимптомно. Нема ніякої клініки. Воно просто турбує своєю наявністю і певним косметичним дефектом. Частіше звертаються, звісно, жінки, чоловіки менше звертають увагу на свою зовнішність, і тому приходять занадто пізно», – каже лікар.
Як виявити в себе «погану» родимку, куди звертатися та як попередити рак шкіри – дивіться у сюжеті.
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Про це йдеться у сюжеті ІА "Конкурент".
«Це одна з найагресивніших пухлин, яка досить швидко, протягом навіть одного року, може віддати метастази», – розповідає хірург-онколог Волинського обласного медичного центру з онкології Віталій Супрунець.
У 90 % задавнених випадків люди помирають. А все тому, що вчасно не звернули увагу на видозмінену родимку на власному тілі. Саме на ній, зі слів лікарів, найчастіше з’являються недоброякісні пухлини.
«Проблема меланоми в тому, що вона протікає безсимптомно. Нема ніякої клініки. Воно просто турбує своєю наявністю і певним косметичним дефектом. Частіше звертаються, звісно, жінки, чоловіки менше звертають увагу на свою зовнішність, і тому приходять занадто пізно», – каже лікар.
Як виявити в себе «погану» родимку, куди звертатися та як попередити рак шкіри – дивіться у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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