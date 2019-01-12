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Луцький хірург-онколог розповів, як вчасно виявити меланому. ВІДЕО

Луцький хірург-онколог розповів, як вчасно виявити меланому. ВІДЕО
За минулий рік кількість хворих з меланомою збільшилася вдвічі в порівнянні з 2018 роком. Нині на Волині у семи людей зі ста тисяч виявляють це злоякісне утворення.

Про це йдеться у сюжеті ІА "Конкурент".

«Це одна з найагресивніших пухлин, яка досить швидко, протягом навіть одного року, може віддати метастази», – розповідає хірург-онколог Волинського обласного медичного центру з онкології Віталій Супрунець.

У 90 % задавнених випадків люди помирають. А все тому, що вчасно не звернули увагу на видозмінену родимку на власному тілі. Саме на ній, зі слів лікарів, найчастіше з’являються недоброякісні пухлини.

«Проблема меланоми в тому, що вона протікає безсимптомно. Нема ніякої клініки. Воно просто турбує своєю наявністю і певним косметичним дефектом. Частіше звертаються, звісно, жінки, чоловіки менше звертають увагу на свою зовнішність, і тому приходять занадто пізно», – каже лікар.

Як виявити в себе «погану» родимку, куди звертатися та як попередити рак шкіри – дивіться у сюжеті.


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Теги: меланома, лікар, лучани, онколог
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