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В Україні різко впали ціни на молоду картоплю

В Україні різко впали ціни на молоду картоплю
В останній день червня, на оптових ринках України через істотне зростання пропозиції картоплі нового врожаю, вона суттєво здешевшала.

Про це повідомляє EastFruit, - пише ТСН.

Зазначається, що у південних регіонах України виробники погоджувалися продати великі партії картоплі за ціною 7-8 грн/кг. Для порівняння, ще у п'ятницю, 26 червня, середня оптова ціна на картоплю стандартної якості в Україні становила близько 11 грн/кг, а дрібнооптова - 12-13 грн/кг.

Аналітики EastFruit також нагадують, що в сезоні 2019/20 років Україна стала одним з найбільших імпортерів картоплі, а ціни на нього весь сезон трималися на дуже високому рівні. Основна частина імпортної картоплі в Україну надходила з Росії. Також активно здійснювався імпорт картоплі з Білорусі. З огляду на високий рівень цін в попередньому сезоні, а також невизначеність у зв'язку з коронавірусною і економічною кризою, багато фермерів і власники присадибних ділянок вирішили розширити площі під картоплею в 2020 році.

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Теги: молода картопля, ціна
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