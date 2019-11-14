За місяць рівень води у Світязі зріс на 21 сантиметр





Про це



Інформують також, що порівнянні з минулорічним рівнем на цю ж дату цьогорічний показник вищий на 8 сантиметрів.



За червень рівень води в озері зріс на 21 сантиметр.



До слова, температура води у озері Світязь наразі становить 20°С.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом 30 червня рівень води в озері Світязь становить 124 сантиметри.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометерології.Інформують також, що порівнянні з минулорічним рівнем на цю ж дату цьогорічний показник вищий на 8 сантиметрів.За червень рівень води в озері зріс на 21 сантиметр.До слова, температура води у озері Світязь наразі становить 20°С.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію