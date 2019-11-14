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За місяць рівень води у Світязі зріс на 21 сантиметр

За місяць рівень води у Світязі зріс на 21 сантиметр
Станом 30 червня рівень води в озері Світязь становить 124 сантиметри.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометерології.

Інформують також, що порівнянні з минулорічним рівнем на цю ж дату цьогорічний показник вищий на 8 сантиметрів.

За червень рівень води в озері зріс на 21 сантиметр.

До слова, температура води у озері Світязь наразі становить 20°С.

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Теги: Світязь, вода, Волинь, дощ
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