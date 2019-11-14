За місяць рівень води у Світязі зріс на 21 сантиметр
Сьогодні, 15:20
Станом 30 червня рівень води в озері Світязь становить 124 сантиметри.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометерології.
Інформують також, що порівнянні з минулорічним рівнем на цю ж дату цьогорічний показник вищий на 8 сантиметрів.
За червень рівень води в озері зріс на 21 сантиметр.
До слова, температура води у озері Світязь наразі становить 20°С.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометерології.
Інформують також, що порівнянні з минулорічним рівнем на цю ж дату цьогорічний показник вищий на 8 сантиметрів.
За червень рівень води в озері зріс на 21 сантиметр.
До слова, температура води у озері Світязь наразі становить 20°С.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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