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У селі на Волині незабаром запрацює сучасна амбулаторія

У селі на Волині незабаром запрацює сучасна амбулаторія
Медичний заклад у селі Хотешів Камінь-Каширського району після капітального ремонту відкриють незабаром.

Про це стало відомо під час робочого візиту керівництва району в медзаклад, повідомляють на сайті райдержадміністрації.

На об’єкті провели загальні будівельні роботи, налагодили сантехнічну частину. Тож сучасна амбулаторія загальної практики сімейної медицини вже готова до роботи. Вона укомплектована необхідним обладнанням і штатом медичних працівників.

За словами головного лікаря КНП «Камінь-Каширський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ігоря Солов’я, капітальний ремонт приміщення здійснювали за кошти підприємства відповідно до затвердженого депутатами районної ради фінансового плану. Так, на зазначені вище потреби спрямували 1,3 млн грн.

Територіально амбулаторія обслуговуватиме жителів населених пунктів Хотешів, Котуш і Добре.

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Теги: Хотешів, Камінь-Каширський район, амбулаторія
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